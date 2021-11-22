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الكشف عن ملابسات فيديو ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية في مبنى الوزارة

منذ 35 دقيقة
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الكشف عن ملابسات فيديو ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية في مبنى الوزارة

الرياض (صدى):
أوضحت مصادر ملابسات فيديو أظهر ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أثناء دخوله مبنى الوزارة.

وقالت المصادر أن موظفاً بالوزارة، دعا امرأ قامت بالترحيب بالوزير أحمد الراجحي على طريقتها الخاصة، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للرجل.

وأضافت أن المقطع المتداول حول قيام امرأة بالترحيب بالوزير أثناء دخوله مبنى الوزارة الرئيسي كان اجتهاداً فردياً بدعوى من أحد الموظفين.

وأشارت إلى أن الموظف قام بدعوة السيدة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة، مشيرًا إلى أنه يجري اتخاذ اللازم بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي.

 

وزير الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
أحمد الراجحي
اليوم العالمي للرجل

التعليقات

حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 64
منذ 13 دقيقة
من وين جت ذي المدرعه .. توقعت الطقاقه ام عايض شبيهة .. ام عايض في اللبس والصوت
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 605
منذ 5 دقائق
ليش قلوا الرجال يرحبون بالوزير لكي تطلع أمرأة
ترحب به

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أحدث التعليقات

عبدالله
ليش قلوا الرجال يرحبون بالوزير لكي تطلع أمرأة ترحب به
حبظلم الاثول
ممتاز جدا ... اكل نظيف ... افضل من شغل البنقاله والهنود عساهم القرف .. بالتوفيق لكم منا وفينا .. الله يوفق الجميع
القادسبه
يارب ياكريم ان فريق الكوري يتوج بالكاس. من امام المدلل ابو اللجان والتحكيم واتحاده
حبظلم الاثول
من وين جت ذي المدرعه .. توقعت الطقاقه ام عايض شبيهة .. ام عايض في اللبس والصوت
عوض الدوسري
التقاعد لأسباب صحة

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