الكشف عن ملابسات فيديو ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية في مبنى الوزارة

الرياض (صدى):
أوضحت مصادر ملابسات فيديو أظهر ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أثناء دخوله مبنى الوزارة.
وقالت المصادر أن موظفاً بالوزارة، دعا امرأ قامت بالترحيب بالوزير أحمد الراجحي على طريقتها الخاصة، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للرجل.
وأضافت أن المقطع المتداول حول قيام امرأة بالترحيب بالوزير أثناء دخوله مبنى الوزارة الرئيسي كان اجتهاداً فردياً بدعوى من أحد الموظفين.
وأشارت إلى أن الموظف قام بدعوة السيدة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة، مشيرًا إلى أنه يجري اتخاذ اللازم بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي.