سفير فرنسا بالمملكة يدعم الهلال بالنهائي الآسيوي

نواف السالم (صدى):
أعلن السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، اليوم الاثنين، عن دعمه ومساندة فريق الهلال قبل المواجهة المرتقبة أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال السفير الفرنسي عبر حسابه بموقع تويتر: "صباح الخير يا أهل الرياض.. يوم قبل نهائي القارة.. بالتوفيق يا زعيم.. إن شاءالله سأكون معكم في استاد الملك فهد لأشجع أبطال الهلال واللاعبين الفرنسيين جوميز وماريجا.. يلا يا شباب إلى الفوز النهائي" .
ويواجه الهلال نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، غدا الثلاثاء 23 نوفمبر علي استاد الملك فهد الدولي ، ويسعي الهلال للتتويج باللقب الرابع في تاريخه وتحقيق رقم قياسي جديد كأكثر الأندية تتويجاً باللقب الآسيوي بتاريخ المسابقة.