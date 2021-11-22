نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سفير فرنسا بالمملكة يدعم الهلال بالنهائي الآسيوي

منذ ساعة
1394
2
سفير فرنسا بالمملكة يدعم الهلال بالنهائي الآسيوي

نواف السالم (صدى):
أعلن السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، اليوم الاثنين، عن دعمه ومساندة فريق الهلال قبل المواجهة المرتقبة أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال السفير الفرنسي عبر حسابه بموقع تويتر: "صباح الخير يا أهل الرياض.. يوم قبل نهائي القارة.. بالتوفيق يا زعيم.. إن شاءالله سأكون معكم في استاد الملك فهد لأشجع أبطال الهلال واللاعبين الفرنسيين جوميز وماريجا.. يلا يا شباب إلى الفوز النهائي" .

ويواجه الهلال نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، غدا الثلاثاء 23 نوفمبر علي استاد الملك فهد الدولي ، ويسعي الهلال للتتويج باللقب الرابع في تاريخه وتحقيق رقم قياسي جديد كأكثر الأندية تتويجاً باللقب الآسيوي بتاريخ المسابقة.

 

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
السفير الفرنسي
بوهانج ستيلرز

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 781
منذ 12 دقيقة
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 781
منذ 11 دقيقة
مرسي سعادة السفير

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالرحىم على رعقيل
اللهرمعك ىراقى حبىبب قرىب من القلوب متربص من الحكام
kkkk
مرسي سعادة السفير
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي

أخر الأخبار

أزمة عالمية في سوق القهوة
أزمة عالمية في سوق القهوة
منذ 23 ثانية 1255
محكمة تنصف طالب "الدكتوراه" بعدما استبعدته الجامعة
محكمة تنصف طالب "الدكتوراه" بعدما استبعدته الجامعة
منذ 7 دقائق 1327
وظائف إدارية وفنية وأمنية شاغرة توفرها غرفة المجمعة
وظائف إدارية وفنية وأمنية شاغرة توفرها غرفة المجمعة
منذ 12 دقيقة 1332
القبض على مواطن بتهمة قَتل زوجته حرقاً
القبض على مواطن بتهمة قَتل زوجته حرقاً
منذ 17 دقيقة 1476
"معادن" تدشن محطة أسمدة زراعية في ملاوي
"معادن" تدشن محطة أسمدة زراعية في ملاوي
منذ 22 دقيقة 1425
وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى
وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى
منذ 28 دقيقة 679
"هيئة الاتصالات" توقّع مذكرة تفاهم مع الموارد البشرية و"هدف" بشأن مندوبي التوصيل
"هيئة الاتصالات" توقّع مذكرة تفاهم مع الموارد البشرية و"هدف" بشأن مندوبي التوصيل
منذ 33 دقيقة 1413
بالفيديو.. الفنان عبدالله الرويشد لأحد معجبيه: عقالك أحلى من عقالي
بالفيديو.. الفنان عبدالله الرويشد لأحد معجبيه: عقالك أحلى من عقالي
منذ 42 دقيقة 756
استشاري: الاحترازات لا تضعف المناعة
استشاري: الاحترازات لا تضعف المناعة
منذ 47 دقيقة 1458
صورة نادرة للملك فهد في رحلة صيد
صورة نادرة للملك فهد في رحلة صيد
منذ 53 دقيقة 1540