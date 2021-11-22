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رئيس لبنان: نسعى لحل الأزمة مع دول الخليج

منذ 21 دقيقة
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رئيس لبنان: نسعى لحل الأزمة مع دول الخليج

بيروت (صدى):
صرح الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن بلاده حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لاسيما المملكة ودول الخليج.

وقال عون في كلمة بمناسبة العيد الـ78 للاستقلال: "أزمة أخرى استجدت مع السعودية وعدد من دول الخليج، أدت إلى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان، وإلى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي".

وأضاف: "أؤكد على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها دول الخليج، انطلاقا من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات".

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عيد الاستقلال
الازمة اللبنانية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55365
منذ 5 دقائق
ما عندك سالفه يا عون . الى الان لم تستطيع الحكومه عقد اجتماع بسبب رفض ابو زميره فكيف تسعى لحل المشكله مع الدول العربيه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طريقة السحب خاطئه يجب ان تكون مستقيمه
ابو عمار
الله يكون في عونه
ابو عمار
ما عندك سالفه يا عون . الى الان لم تستطيع الحكومه عقد اجتماع بسبب رفض ابو زميره فكيف تسعى لحل المشكله مع الدول العربيه
ابو عمار
طيب

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