سعد الحريري: لبنان تقف على حدود جهنم

بيروت (صدى):
وصف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري بلاده بـ"الدولة التي تقف على حدود جهنم"، وذلك بالتزامن مع عيد الاستقلال اللبناني الـ78.
وقال الحريري: "بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان يتحقق لكان #لبنان اليوم جنة الله على الارض وليس دولة تقف على حدود جهنم".
وتابع: "كاد لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم، وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بانتاج الدول الفاشلة".
وأضاف: "محزن جداً جداً ان يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي، والأمني والطائفي، وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء".
واستكمل الحريري: "محزن جداً جداً أن يشعر المواطن اللبناني بعد ٧٨ عاماً على الاستقلال انه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة، ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الاهلية العربية".
واختتم بقوله: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر".
ويحيي لبنان اليوم الأثنين،الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلاله في وقت ينقسم فيها اللبنانيون وتتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والسياسية.