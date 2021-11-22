نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سعد الحريري: لبنان تقف على حدود جهنم

منذ ساعة
1352
2
سعد الحريري: لبنان تقف على حدود جهنم

بيروت (صدى):
وصف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري بلاده بـ"الدولة التي تقف على حدود جهنم"، وذلك بالتزامن مع عيد الاستقلال اللبناني الـ78.

وقال الحريري: "بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان يتحقق لكان #لبنان اليوم جنة الله على الارض وليس دولة تقف على حدود جهنم".

وتابع: "كاد لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم، وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بانتاج الدول الفاشلة".

وأضاف: "محزن جداً جداً ان يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي، والأمني والطائفي، وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء".

واستكمل الحريري: "محزن جداً جداً أن يشعر المواطن اللبناني بعد ٧٨ عاماً على الاستقلال انه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة، ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الاهلية العربية".

واختتم بقوله: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر".

ويحيي لبنان اليوم الأثنين،الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلاله في وقت ينقسم فيها اللبنانيون وتتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والسياسية.

لبنان
حزب الله
سعد الحريري
عيد الاستقلال
الازمة اللبنانية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55365
منذ 48 دقيقة
مشكلة لبنان تكمن في سيطرة حزب الات عليه وعلى شعبه والعلاج هو اتحاد الشعب اللبناني الشريف والوقوف في صفا واحد ضد الحزب الخبيث المجوسي مهما كلف الامر من ضحايا بشريه
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 600
منذ 40 دقيقة
تصحيح:
ايها اللبنانيون تخلصوا من ابو قذلة وحزبه
مراكب المجوس وتعيشون بسلام

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طريقة السحب خاطئه يجب ان تكون مستقيمه
ابو عمار
الله يكون في عونه
ابو عمار
ما عندك سالفه يا عون . الى الان لم تستطيع الحكومه عقد اجتماع بسبب رفض ابو زميره فكيف تسعى لحل المشكله مع الدول العربيه
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

اليوم.. نقل مركز اللقاحات لجامعة الملك سعود في الرياض
اليوم.. نقل مركز اللقاحات لجامعة الملك سعود في الرياض
منذ 13 دقيقة 1099
رئيس لبنان: نسعى لحل الأزمة مع دول الخليج
رئيس لبنان: نسعى لحل الأزمة مع دول الخليج
منذ 21 دقيقة 1177
أكاديمية MBC تعلن عن فرص تدريب براتب شهري
أكاديمية MBC تعلن عن فرص تدريب براتب شهري
منذ 39 دقيقة 1217
فيديو.. بلقيس ترقص وسط الشارع بالقاهرة
فيديو.. بلقيس ترقص وسط الشارع بالقاهرة
منذ 44 دقيقة 350
وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالرياض
وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالرياض
منذ ساعة 1187
مشهد مروع لحادث دهس جماعي متعمد في أمريكا
مشهد مروع لحادث دهس جماعي متعمد في أمريكا
منذ ساعة 398
سعد الحريري: لبنان تقف على حدود جهنم
سعد الحريري: لبنان تقف على حدود جهنم
منذ ساعة 1352
أروى عمر لأميرة الناصر: فشلتي المشاهير
أروى عمر لأميرة الناصر: فشلتي المشاهير
منذ ساعة 685
موقف المسجلين سابقًا بعد تطبيق "الضمان الاجتماعي المطور"
موقف المسجلين سابقًا بعد تطبيق "الضمان الاجتماعي المطور"
منذ ساعتين 1541
مليشيا الحوثي تتجرع الهزيمة.. خسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا
مليشيا الحوثي تتجرع الهزيمة.. خسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا
منذ ساعتين 1303