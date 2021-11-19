البكيري :الهلال والنصر على رؤوسهم ريشة والموس على كل الرؤوس

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي "محمد البكيري" على تصريحات مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، هيرفي رينارد بشأن قرار استبعاد لاعبي الهلال والنصر من بطولة كأس العرب 2021.
وقال البكيري خلال حديثه ببرنامج " الحصاد الرياضي" :هذا قرار لجنة المسابقات أو الرابطة حيث أن رينارد تحدث عن الهلال والنصر تحديدا لأن هو من حدد وراعى في حديثه ناديين فقط هل هم على رأسهم ريشة ما فيه نادي على رأسه ريشة.
وأضاف : مع احترامي له طالما فيه أنظمة ولوائح يبقى الموس على كل الرؤوس هذه بطولة تنشيطية لابد أن يكون هناك حل آخر.
وكان "رينارد" قد ذكر، أن الهلال والنصر لديهما مباراتين مؤجلتين في الدوري إضافة إلى لعب الهلال نهائي أبطال آسيا، مضيفا أن كل هذه عوامل جعلتهم مجبرين على اتخاذ قرار اللعب بالصف الثاني في بطولة كأس العرب 2021 القادمة.
وانتقد "البكيري" هذا القرار بطريقة ساخرة وكتب على حسابه بموقع "تويتر":"بصراحة ألف سلامة على الهلال والنصر من أي ضغوط. كلنا في خدمتهم".
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