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استبعاد لاعبي الهلال والنصر من كأس العرب يثير غضب "البكيري" .. و"الروقي" يرد (فيديو)

منذ ساعة
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استبعاد لاعبي الهلال والنصر من كأس العرب يثير غضب "البكيري" .. و"الروقي" يرد (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
أبدى الناقد الرياضي "محمد البكيري" عدم رضاه على تصريحات مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، هيرفي رينارد بشأن قرار استبعاد لاعبي الهلال والنصر من بطولة كأس العرب 2021 القادمة، واللعب بالصف الثاني .

وكان "رينارد" قد ذكر، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الهلال والنصر لديهما مباراتين مؤجلتين في الدوري إضافة إلى لعب الهلال نهائي أبطال آسيا، مضيفا أن كل هذه عوامل جعلتهم مجبرين على اتخاذ قرار اللعب بالصف الثاني في بطولة كأس العرب 2021 القادمة.

وانتقد "البكيري" هذا القرار بطريقة ساخرة وكتب على حسابه بموقع "تويتر":"بصراحة ألف سلامة على الهلال والنصر من أي ضغوط. كلنا في خدمتهم".

ورد عليه الناقد "فهد الروقي" وكتب :" وهل من عدالة المنافسة أن يخسر الهلال 9 لاعبين في كأس أمم آسيا، وكنت يابو خالد مع القرار ومؤيد له بحجة وجود 8 أجانب، الآن عشان ظهيرين تعتبرها ظلم للاتحاد".

واستشهد "الروقي بمقطع فيديو للقاء تلفزيوني ظهر فيه "البكيري" وهو يؤكد في تصريحاته أنه لا يمانع أن يخسر الهلال لاعبين كأس أمم آسيا.

الهلال
الاتحاد
نادي الهلال
نادي الاتحاد
كأس أمم آسيا

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2581
منذ 11 دقيقة
الكذابين والمتلونين -- والمتعاطفين مع فريق ابو خرقه

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أحدث التعليقات

طرااق
صح كلامك علشان يحقق البطولة ان شاء الله هذا من يرد بالملعب وليس بالكلام يا ناقد
ابو وليد
الكذابين والمتلونين -- والمتعاطفين مع فريق ابو خرقه
اهلاوي صريح
نتمنى فوز الزعيم ممثل الوطن لايقودنا التنافس الى هذا الحد باالترفيق لممثلنا
عبدالله
الحوثيين مركزهم صعدة ويمثلون سبعة بالمائة من شعب اليمن. كيف يكونون نصف اليمن؟
عبدالله
لا ياشيخ

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