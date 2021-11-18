نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"إم بي سي" ترد على الخطاب المسرب بشأن مكافأة نهاية خدمة قرداحي

منذ 4 ساعات
10830
3
"إم بي سي" ترد على الخطاب المسرب بشأن مكافأة نهاية خدمة قرداحي

عادل الحربي (صدى):
علقت مجموعة "إم بي سي" على الخطاب المتداول حول مكافأة نهاية خدمة وزير الإعلام جورج قرداحي، بقيمة مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف دولار.

وأكدت مجموعة MBC أن الخطاب "مزور ومليء بالأخطاء الإدارية، والمغالطات في التواريخ والأحداث والتفاصيل المفبركة ينتحل صفتها بهدف الإساءة إليها".

وقالت المجموعة في بيان عاجل: "تعليقا على الخطاب المزور الذي ينتحل صفة "مجموعة MBC"، وبدأت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتناقله بخصوص إقالة جورج قرداحي من منصبه في المجموعة آنذاك، وصرف تعويضات مزعومة مفترضة لنهاية خدمته".

وتابعت: "أولا يحمل الخطاب توقيع علي جابر بصفته المدير التنفيذي للمجموعة، علما أن علي جابر لم يشغل في يوم من الأيام هذا المنصب على الإطلاق، بل كان منصبه ومازال مدير عام القنوات في مجموعة MBC الأمر الذي ينسف مصداقية الخطاب من الناحية الإدارية".

واستكملت: "ثانيا غادر جورج قرداحي وصدر بيان رسمي عن المجموعة بهذا الخصوص آنذاك، في ذلك الحين لم يكن علي جابر أصلا قد انضم موظفا إلى المجموعة ولم يكن قد شغل أي منصب إداري فيها، حيث انضم علي جابر في شهر سبتمبر 2011، أي بعد مغادرة قرداحي للمجموعة، الأمر الذي ينسف مصداقية الخطاب الزمنية بالكامل، ويؤكد تزويره وضعف موارد من زوره".

وأضاف: "ثالثا إن إنهاء خدمات أي موظف في المجموعة لا يتم إلا من خلال إدارة الموارد البشرية فقط، وذلك بحسب الهيكلية الداخلية للمجموعة، وبالتالي لا يمكن لأي مدير مهما كانت صفته تعدي صلاحياته الإدارية عبر توجيه مثل هذا الخطاب للجهة المخولة بذلك".

وتابعت:"رابعا، إن احتساب نهاية خدمة أي موظف في المجموعة يتم عبر قسم الحسابات بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، ولا يمكن لأي مدير مفترض، تنفيذيا كان أو غيره، حساب تلك التعويضات المزعومة أو التوجيه بصرفها، إذ أن ذلك خارج عن إطار صلاحياته وعلمه بالكامل، هذا بجانب أن "قرداحي لم يكن موظفا حينها، بل متعاونا بشكل جزئي وليس له مستحقات نهاية خدمة".

واختتمت: "أخيرا إن جميع المراسلات الداخلية في "مجموعة MBC" تتم باللغة الانكليزية، بعكس الخطاب المكتوب بالعربية، وذلك لتعدد جنسيات الموظفين داخل المجموعة، وهو الأمر المعمول به في جميع المؤسسات الكبرى الإقليمية والعالمية".

وشددت المجموعة على أن مثل هذا الخطاب المزور "يعجز حتى عن الارتقاء إلى مستوى التضليل الرديء والفبركة الساذجة".

اقرأ أيضا

مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف دولار فقط !! مكافاة نهاية خدمة قرداحي من mbc

لبنان
جورج قرداحي
mbc
علي جابر
ام بي سي جروب
مكافأة جورج قرداحي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55227
منذ 4 ساعات
الله اعلم من صدقية الخبر من عدمه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67180
منذ ساعتين
مزور هاه 😂😂😂
برق امصحا
برق امصحا عدد التعليقات : 380
منذ ساعة
أقول أنتم يا MBC من زمان مقدسين الإعلاميين اللبنانيين ومعطينهم رواتب فلكية ومفضلينهم على كل الجنسيات حتى أبناء الوطن...ومادام نفيتم صدق الخبر ليش ما توضحون كم مكافأة نهاية الخدمة اللي استلمها هذا الوسخ...

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمها
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
لماذا يرسلون الفتيات الى رجل بدل ما تكون امراءه تعلمهم
ورود
ههههه حسبت هديه شئ ثمين طلعت اجازه هههههه

أخر الأخبار

طبيبة تكسر حوض مريضة في غرفة الولادة بجازان
طبيبة تكسر حوض مريضة في غرفة الولادة بجازان
منذ 5 دقائق 1074
أسعار الذهب اليوم الخميس
أسعار الذهب اليوم الخميس
منذ 11 دقيقة 1050
اليوم.. إنطلاق معرض الرياض للسيارات بفعاليات استثنائية
اليوم.. إنطلاق معرض الرياض للسيارات بفعاليات استثنائية
منذ 21 دقيقة 1075
العثور على مفقود متوفى بالرياض بعد تغيبه عن منزله
العثور على مفقود متوفى بالرياض بعد تغيبه عن منزله
منذ 34 دقيقة 1344
ضبط وكيل مدرسة تحرش بـ3 فتيات
ضبط وكيل مدرسة تحرش بـ3 فتيات
منذ 44 دقيقة 392
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 52 دقيقة 1162
تعليق الهلال بعد رفض احتجاجه بخصوص النقاز
تعليق الهلال بعد رفض احتجاجه بخصوص النقاز
منذ ساعة 9291
وفاة مفاجئة لطالبة عقب الاختبار
وفاة مفاجئة لطالبة عقب الاختبار
منذ ساعة 721
فيديو.. ارتطام مركبة بالرصيف بسبب السرعة الزائدة
فيديو.. ارتطام مركبة بالرصيف بسبب السرعة الزائدة
منذ ساعة 1895
صورة زوجة بول بوجبا بالحجاب تثير الجدل
صورة زوجة بول بوجبا بالحجاب تثير الجدل
منذ ساعة 1056