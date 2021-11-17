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مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف دولار فقط مكافاة نهاية خدمة جورج قرداحي من mbc

منذ ساعة
12866
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مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف دولار فقط مكافاة نهاية خدمة جورج قرداحي من mbc

خاص (صدى):
آثار خطاب مسرب حفيظة عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول حصول وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف دولار فقط؟!.

وأحدث الخطاب الذي لم يتسنى لصحيفة صدى التأكد من صحته موجة من الجدل حول عدد السنوات التي قضاها جورج قرداحي في القناة والمرتب الذي يتقاضاه والذي دفع بالقناة إلى إنهاء خدماته مقابل مبلغ التعويض الذي يراه البعض مبالغًا فيه جدا .

وأوضح الخطاب أن قناة mbc قررت احتساب مكافأة نهاية الخدمة لجورج قرداحي التي تحتسب على أساس الراتب الأساسي ل 30يوم من كل سنة اضافية.

يذكر أن شبكة قنوات الmbc ظلت لسنوات طويلة تحكمها السرية التامة فيما يتم داخل المجموعة ، وفي حال كان الخطاب المسرب صحيحًا من داخل المجموعة فهذه تعد سابقة هي الأولى من نوعها لعملاق القنوات العربية التي ظلت لسنوات متفوقة على نظيرتها من مختلف شبكات الإعلام العربية.

جورج قرداحي
mbc
القنوات العربية

التعليقات

بوناهض
بوناهض عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
قليلة في حق اعلامي كان احد ركائز نجاح القناة ،
الممك
الممك عدد التعليقات : 564
منذ 53 دقيقة
حقه ماسرق ولانزل نفسه لاحدي برامج المسخره
وانا كديت في الوظيفه34سنه وتقاعدت نص ربع اللي حصل عليه

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أحدث التعليقات

فايز محمد الشهري
والطفل ايضا قام بتقبيل راس صاحب السيارة هذي التربية
أبوحمد الملكي💚
إذا نجح جامعة القانون في القرار اعتبر جامعة القانون أكبر من فريقك هذا حط في بالك ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
الممك
حقه ماسرق ولانزل نفسه لاحدي برامج المسخره وانا كديت في الوظيفه34سنه وتقاعدت نص ربع اللي حصل عليه
الملل
هذي البنت اللي ترفع الراس ما مدت يدها ولانشرت نفسها في المواقع ولاراحت تضيع وقتها في اماكن الترفيه فالله يرزقها ويحفظها يسترها ويوققها في...

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