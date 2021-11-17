المرداسي عن هدف المولد الملغي: "قرار صائب"

طلال الغامدي (صدى):
أيد الحكم المعتزل فهد المرداسي، قرارات الحكم السوري حنا حطاب الذي أدار لقاء المنتخب الوطني وفيتنام في افتتاحية الجولة السادسة للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وأكد المرادسي أن إلغاء هدف اللاعب فهد المولد في مرمى المنتخب الفيتنامي، قرار صحيح، قائلا: "للوهلة الأولى اعتقدت بصحة الهدف لكن عندما رأيت الإعادة وهو الإجراء الذي أقدم عليه حكم المباراة فإن الهدف غير صحيح لأن فراس البريكان دفع اللاعب قبل خطف الكرة وتمريرها للمولد".
ورأى المرداسي أن الحكم السوري، لم يرتكب أي خطأ تحكيمي أثر على نتيجة المباراة.
وكان الأخضر قد فاز على منتخب فيتنام 1-0 على ملعب مي دينه بالعاصمة هانوي، في المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.
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