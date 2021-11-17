نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المرداسي عن هدف المولد الملغي: "قرار صائب"

منذ 5 ساعات
3078
2
المرداسي عن هدف المولد الملغي: "قرار صائب"

طلال الغامدي (صدى):
أيد الحكم المعتزل فهد المرداسي، قرارات الحكم السوري حنا حطاب الذي أدار لقاء المنتخب الوطني وفيتنام في افتتاحية الجولة السادسة للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأكد المرادسي أن إلغاء هدف اللاعب فهد المولد في مرمى المنتخب الفيتنامي، قرار صحيح، قائلا: "للوهلة الأولى اعتقدت بصحة الهدف لكن عندما رأيت الإعادة وهو الإجراء الذي أقدم عليه حكم المباراة فإن الهدف غير صحيح لأن فراس البريكان دفع اللاعب قبل خطف الكرة وتمريرها للمولد".

ورأى المرداسي أن الحكم السوري، لم يرتكب أي خطأ تحكيمي أثر على نتيجة المباراة.

وكان الأخضر قد فاز على منتخب فيتنام 1-0 على ملعب مي دينه بالعاصمة هانوي، في المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

اقرأ أيضا

جمال عارف: محاولات مكشوفة لضرب علاقة المولد بالاتحاديين

فهد المولد
كاس العالم
فهد المرداسي
حنا حطاب
السعودية وفيتنام

التعليقات

عباس قاروره
عباس قاروره عدد التعليقات : 535
منذ 5 دقائق
الحمدلله ان منتخبنا فاز وبأذن الله سنواصل المشوار💚🤍
عباس قاروره
عباس قاروره عدد التعليقات : 535
منذ 5 دقائق
الحمدلله ان منتخبنا فاز وبأذن الله سنواصل المشوار💚🤍

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احساس انسان
جعلها الله في ميزان اعمالكم يا سمو الامير بيض وجهك وحفظك الله وافي ياطيب الراس
واضح ***وصريح
أخي أبو عمار،يجب أن لا نكون عاطفيين وخاصة مع هذه الجنسية، والمعروفة بالبراعة في دور التمثيل ودور المسكنة،والإستضعاف، وهم أوسخ وأنذل ما خلق ربي،...
احساس انسان
لا اله الا الله لاحول ولا قوة الا بالله رحمها الله رحمة واسعة وادخلها فسيح الجنان
عباس قاروره
الحمدلله ان منتخبنا فاز وبأذن الله سنواصل المشوار💚🤍
عباس قاروره
الحمدلله ان منتخبنا فاز وبأذن الله سنواصل المشوار💚🤍

أخر الأخبار

بالفيديو.. لحظة إطلاق نار على رأس مدرب رياضي شهير خلال بث مباشر
بالفيديو.. لحظة إطلاق نار على رأس مدرب رياضي شهير خلال بث مباشر
منذ 4 دقائق 261
"التجارة": يتم توجيه فرق مكافحة التستر التجاري بناء على الذكاء الاصطناعي والبيانات
"التجارة": يتم توجيه فرق مكافحة التستر التجاري بناء على الذكاء الاصطناعي والبيانات
منذ 7 دقائق 1328
حوار مع الأمير تركي الفيصل حول كتابه "الملف الأفغاني" بجامعة جورج تاون بأمريكا
حوار مع الأمير تركي الفيصل حول كتابه "الملف الأفغاني" بجامعة جورج تاون بأمريكا
منذ 11 دقيقة 1402
بالفيديو.. أمير حائل يزور البطل الشمري بعد تلقيه العلاج وعودته
بالفيديو.. أمير حائل يزور البطل الشمري بعد تلقيه العلاج وعودته
منذ 14 دقيقة 1403
البحرين تدين الإساءة للمملكة من قبل مشرّعين بريطانيين
البحرين تدين الإساءة للمملكة من قبل مشرّعين بريطانيين
منذ 19 دقيقة 1411
أم تساعد رجلًا على هتك عرض ابنتها
أم تساعد رجلًا على هتك عرض ابنتها
منذ 24 دقيقة 620
بالصور.. 295 متطوعًا من الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة يشاركون في 17 فعالية
بالصور.. 295 متطوعًا من الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة يشاركون في 17 فعالية
منذ 30 دقيقة 1243
شاهد.. أكبر حظيرة طائرات عملاقة بالعالم مقرها المملكة
شاهد.. أكبر حظيرة طائرات عملاقة بالعالم مقرها المملكة
منذ 35 دقيقة 1516
إنفجار خط أنابيب النفط في إيران
إنفجار خط أنابيب النفط في إيران
منذ 39 دقيقة 1481
"حمدالله" يوجه طلباً لإدارة النصر بعد تراجع مستواه
"حمدالله" يوجه طلباً لإدارة النصر بعد تراجع مستواه
منذ 44 دقيقة 1935