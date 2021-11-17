جمال عارف: محاولات مكشوفة لضرب علاقة المولد بالاتحاديين

طلال الغامدي (صدى):
قال الإعلامي الرياضي جمال عارف، إن هناك محاولات مكشوفة لضرب علاقة لاعب الاتحاد فهد المولد بجماهير ناديه.
وقال عارف: "حذاري يا جمهور الاتحاد من تلك الأساليب، والمساحات التي تهدف إلى التشويش على استقرار الفريق الذي يتصدر الدوري بجدارة".
وأضاف: "ناديهم يعيش أوضاعا سيئة كوارثية، ويتركون كل ذلك من أجل خلق البلبلة وضرب استقرار العميد العالمي".
ومع اقتراب انتهاء عقد المولد مع الاتحاد، كشفت مصادر أن اللاعب لا يرغب في البقاء بناديه.
وكان الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي، صرح بأنه لديه معلومات تفيد بأن الاتحاد سيجدد عقود سعود عبدالحميد، والمالكي، والبيشي، حال توصلوا إلى اتفاق، ولكن اللاعب فهد المولد لا يرغب في البقاء ضمن صفوف الاتحاد.
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