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جمال عارف: محاولات مكشوفة لضرب علاقة المولد بالاتحاديين

منذ 4 ساعات
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جمال عارف: محاولات مكشوفة لضرب علاقة المولد بالاتحاديين

طلال الغامدي (صدى):
قال الإعلامي الرياضي جمال عارف، إن هناك محاولات مكشوفة لضرب علاقة لاعب الاتحاد فهد المولد بجماهير ناديه.

وقال عارف: "حذاري يا جمهور الاتحاد من تلك الأساليب، والمساحات التي تهدف إلى التشويش على استقرار الفريق الذي يتصدر الدوري بجدارة".

وأضاف: "ناديهم يعيش أوضاعا سيئة كوارثية، ويتركون كل ذلك من أجل خلق البلبلة وضرب استقرار العميد العالمي".

ومع اقتراب انتهاء عقد المولد مع الاتحاد، كشفت مصادر أن اللاعب لا يرغب في البقاء بناديه.

وكان الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي، صرح بأنه لديه معلومات تفيد بأن الاتحاد سيجدد عقود سعود عبدالحميد، والمالكي، والبيشي، حال توصلوا إلى اتفاق، ولكن اللاعب فهد المولد لا يرغب في البقاء ضمن صفوف الاتحاد.

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الاتحاد
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فهد المولد
دوري المحترفين

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 780
منذ 30 دقيقة
فهد المولد يمر بدروب عادي مثل اي نجم وعليه حرب من بعض جماهير الاتحاد
والله لو راح الشباب ان تندمون عليه
مو معقوله مدرب المنتخب مقتنع فيه ويلعبه اساسي وانتم لا

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الصديق وقت الضيق نعم
قرم
هذا موصاحي ومتهور وغير مبالي . جااي طااااير ويحشر نفسه يبي السياره اللي قدامه توخر بأي شكل! سبحان الله جزاه وماجاه، لكن وش ذنب...
ابو عمار
المعنى الحقيقي في الموضوع لمنطقه الحساسه وحسب وضعيتها فتعني الشنطه او الخلفيه لانها سبق وان نفختها ثم ارادت اعادتها لوضعها السابق لاسباب خاصه بها
ابو عمار
ما له حق يضرب العامل لو كان العامل في بلاده لما تجراء عليه القطري بالضرب
فرغلي
معقول هذا؟؟؟؟ ولا دولة بالعالم سوته وش ذا

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