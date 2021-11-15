بالفيديو.. فهد المولد يرغب في الرحيل عن الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
فجّر الإعلامي الرياضي، نجيب الجداوي، مفاجأة بشأن مستقبل لاعب فريق الاتحاد، فهد المولد، مع اقتراب انتهاء عقده مع النادي، خلال الفترة المقبلة؛ حيث أكد أنه لا يرغب في البقاء.
وصرح نجيب الجداوي، لبرنامج "ملعب SBC": "السبب في تأخير تجديد نادي الاتحاد عقود بعض لاعبيه خاصة الذين دخلوا الفترة الحرة، هو موضوع السقف الأعلى للاعبين، الذي لم يصدر فيه حتى الآن قرارات نهائية ورسمية".
وأضاف "الجداوي": "لدي معلومات تفيد أن الاتحاد سيجدد عقود سعود عبدالحميد، والمالكي، والبيشي، حال توصلوا إلى اتفاق، ولكن اللاعب فهد المولد لا يرغب في البقاء ضمن صفوف الاتحاد".
وتابع: "الأندية التي تتمتع بحضور جماهيري كبير وكفاءة مالية، قادرة على تجديد عقود لاعبيها دون الدخول في مزيدات من أندية أخرى، ولكن الموضوع يحتاج إلى وقت فقط".
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر، أن إدارة نادي الاتحاد قررت حسم 35 % من الراتب الشهري للاعب فهد المولد، وذلك بعد انفعاله خلال استبداله في مباراة فريقه أمام الشباب، والتي خسرها الاتحاد بهدفين نظيفين، قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره لإدارة النادي وجماهيره.
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