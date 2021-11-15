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بالفيديو.. فهد المولد يرغب في الرحيل عن الاتحاد

منذ ساعتين
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بالفيديو.. فهد المولد يرغب في الرحيل عن الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
فجّر الإعلامي الرياضي، نجيب الجداوي، مفاجأة بشأن مستقبل لاعب فريق الاتحاد، فهد المولد، مع اقتراب انتهاء عقده مع النادي، خلال الفترة المقبلة؛ حيث أكد أنه لا يرغب في البقاء.

وصرح نجيب الجداوي، لبرنامج "ملعب SBC": "السبب في تأخير تجديد نادي الاتحاد عقود بعض لاعبيه خاصة الذين دخلوا الفترة الحرة، هو موضوع السقف الأعلى للاعبين، الذي لم يصدر فيه حتى الآن قرارات نهائية ورسمية".

وأضاف "الجداوي": "لدي معلومات تفيد أن الاتحاد سيجدد عقود سعود عبدالحميد، والمالكي، والبيشي، حال توصلوا إلى اتفاق، ولكن اللاعب فهد المولد لا يرغب في البقاء ضمن صفوف الاتحاد".

وتابع: "الأندية التي تتمتع بحضور جماهيري كبير وكفاءة مالية، قادرة على تجديد عقود لاعبيها دون الدخول في مزيدات من أندية أخرى، ولكن الموضوع يحتاج إلى وقت فقط".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر، أن إدارة نادي الاتحاد قررت حسم 35 % من الراتب الشهري للاعب فهد المولد، وذلك بعد انفعاله خلال استبداله في مباراة فريقه أمام الشباب، والتي خسرها الاتحاد بهدفين نظيفين، قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره لإدارة النادي وجماهيره.

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الاتحاد
فهد المولد
دوري المحترفين
نجيب الجداوي

التعليقات

فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 605
منذ 55 دقيقة
في معقل الهلال أن شاءالله يا فهد المولد

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
اخلاق بعض جمهور القواطي مثل عقلية القوطي ويصدي بعدها ونهاية القودي المردام وبعدها المحرقة هذه نهاية عقلية كل قوطي مريض ولانعم المثقفين من العقلاء...
زعيم اااسيا
الي مسمي نفسه مهجد ليش مستعجل باقي لهم فعاليات فالرياض محتاجين مطيه خلك جاهز مسكين ومضغوط ومدعوس عليك ياحرام حزنتنا انت تلقها من جحفلي...
قرم
هذا الفريق يمثل بلدك ،وانت تقول انشاء الله فلهم الفوز يا( مهجد الطواقي) والله انا لست هلالي ولا نصراوي. ولكني اشجع اي فريق يمثل...
عبدالعزيزالشرقي
اجانبي ممكن يقوم في الاسهم
فهد آل قنيعير
في معقل الهلال أن شاءالله يا فهد المولد

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