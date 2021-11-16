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فيديو.. بكاء المتبرعة بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه على الهواء

منذ ساعة
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فيديو.. بكاء المتبرعة بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه على الهواء

عادل الحربي (صدى):
لم تتمالك أخصائية تمريض الأطفال فتحية عسيري، بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، دموعها على الهواء.

وتفاجأت عسيري المتبرعة بجزء من كبدها لإنقاذ طفل، خلال برنامج "يا هلا"، بمكالمة من ابنتها، والتي أعربت خلالها عن فخرها بوالدتها.

وأكدت عسيري أن أبناءها شجعوها على اتخاذ خطوة التبرع، قائلة: "أطفالي هم أصدقائي وقبل العملية ناقشتهم وكانوا متحمسين".

وروت مشوار تبرعها، موضحة أنها اشتغلت في تخصص يخدم أطفال لديهم مشاكل تليف الكبد ويحتاجون زراعة، قائلة: "االله استخلفنا في الأرض، وكان لازم أعمل شيء يُذكر وأكون قدوة حسنة".

وأشارت إلى أنها كانت قد تركت بياناتها للتبرع لأي طفل يكن بحاجة لزراعة كبد، ووقع الاختيار على طفل لا تعرف عنه أي شيء، لافتة إلى أن هذا من شروط لجنة التبرع، حيث تحرص على مبدأ الخصوصية.

ولفتت إلى أنها لم تعلم عن الطفل شيئا حتى يوم العملية، حيث تزامن وقت عمليتها معه، موضحة أن عمر الطفل 11 شهرا فقط، وكانت تشرف على حالته، مؤكدة أنها حتى الآن لم تعرف أي أحد من أسرته.

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بالفيديو.. أخصائية تمريض تتبرع لطفل لا تعرفه بجزء من كبدها

مستشفى الملك فهد التخصصي
التبرع بالاعضاء
زراعة كبد
تليف كبد
فتحية عسيري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55166
منذ ساعة
جزاها الله خير
ابوهيثم
ابوهيثم عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
الله يكثر من أمثالها وفوقها الله في الدنيا والآخرة

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أحدث التعليقات

Smsm Sos
الجسم جسم رجال والبوهه بوهة رجال من غير شوارب ههههههه استغفرالله لو من الاردنيات أوقف والمسا بالغلط اتحسس عليها من قدام اسوم اهي وشي...
ابو ماجد
كل هذا سوال ؟ المذيع تكلم اكثر من الضيف ههههه
ابو عمار
ههههههه
غييييوووورررر
شكله خاف يقتلونه ويضيع دمه هدر بينهم وقال ياروح مابدك روح
ابو عمار
طيب

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