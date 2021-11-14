بالفيديو.. الحميدي: مصادر تؤكد توقيع الزمالك وحمدي النقاز

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، أن هناك مصادر تؤكد بأنه تم التوقيع بين الزمالك المصري واللاعب التونسي حمدي النقاز؛ حيث أن هناك مستندات من المصدر تؤكد ذلك.
وقال عبدالرحمن الحميدي: "موضوع حمدي النقاز صار بشكل كبير متداول سواء على الوسط الرياضي السعودي أو المصري"، مضيفًا: "في مصادر تقول إنه رئيس اللجنة الانتقالية السابق في نادي الزمالك وهناك مستندات تؤكد بأنه اللاعب حمدي النقاز تم التوقيع بينه وبين الزمالك وهذا الموضوع ما راح يوقف فقط عند الاستدعاء ولجنة الانضباط".
وكانت قد كشفت مصادر، أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله، وذلك بعد تقدم نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي.
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