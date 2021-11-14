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بالفيديو.. الحميدي: مصادر تؤكد توقيع الزمالك وحمدي النقاز

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. الحميدي: مصادر تؤكد توقيع الزمالك وحمدي النقاز

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي ‏عبدالرحمن الحميدي، أن هناك مصادر تؤكد بأنه تم التوقيع بين الزمالك المصري واللاعب التونسي حمدي النقاز؛ حيث أن هناك مستندات من المصدر تؤكد ذلك.

وقال عبدالرحمن الحميدي: "موضوع حمدي النقاز صار بشكل كبير متداول سواء على الوسط الرياضي السعودي أو المصري"، مضيفًا: "في مصادر تقول إنه رئيس اللجنة الانتقالية السابق في نادي الزمالك وهناك مستندات تؤكد بأنه اللاعب حمدي النقاز تم التوقيع بينه وبين الزمالك وهذا الموضوع ما راح يوقف فقط عند الاستدعاء ولجنة الانضباط".

وكانت قد كشفت مصادر، أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله، وذلك بعد تقدم نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي.

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لجنة الانضباط
الهلال
الأهلي
الزمالك
دوري المحترفين
حمدي النقاز
عبدالرحمن الحميدي

التعليقات

راي
راي عدد التعليقات : 1383
منذ ساعة
سخرتو من ذاك الفريق واسميتموه فريق الاحتجاجات وها انتم بليتو فيها وانتظرتم قول فلان وعلان,,,
ط
ط عدد التعليقات : 207
منذ ساعة
مصادر تؤكد ومصادر تؤكد خلاص طيب خلوا مصادركم هاذي تزودكم بالمستندات
تراكم اقرفتونا بشغل البزارين هذا مصادر تقول ومصادر تؤكد

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أحدث التعليقات

السيف
ان شاء الله 2030 حسبي الله ونعم الوكيل بس
النصر العالمي
ماجدىمحترم الكل يعرفه ويحترمه اما صرامي النخل محد درا عنه
واضح ***وصريح
برق تلالا بـرقـن تــلالا قـلـت عـــز الـجــلالا واثـره جبيـن صويحبـي واحسبـه بـرق قـالـوا كـذا مـبـسـم هـيـا قـلـت لالا بيـن البـروق وبيـن مبـسـم هـيـا فــرق...
عندما يغيب المساء
الماء ما عنه غنا في كل الفصول بس فيه ناس ماتدوره وتعتمد على باقي السؤال وهذا غلط
عندما يغيب المساء
الي هذي تفكيرها. خبله

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