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دليل مفاجئ يدعم موقف الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي (صور)

منذ ساعة
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دليل مفاجئ يدعم موقف الهلال بشأن مشاركة النقاز مع الأهلي (صور)

ماجد محمد (صدى):
كشفت الإعلامي الرياضي محمد الدرع، عن دليل قاطع يدعم موقف نادي الهلال بشأن الاحتجاج على مشاركة اللاعب التونسي حمدي النقاز مع الأهلي.

وقال محمد الدرع: "‏بخصوص بعض الأسئلة التي وصلتني بخصوص حمدي النقاز حسب الموقع العالمي المتخصص بعقود اللاعبين "ترانسفير" يظهر توقيع الزمالك معه وكذلك مدة العقد بالضبط 1 سنة 9 أشهر 16 يوم وتاريخ التعاقد 14 سبتمبر".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "تحليلي أن الزمالك اتفق مع الأهلي واللاعب أن يتم التعاقد مباشرة بعيدًا عن الزمالك، والهلال لديه دليل ".

وكانت قد كشفت مصادر، أن لجنة الانضباط رفضت احتجاج الهلال بشأن عدم أهلية مشاركة التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي خلال مواجهة الفريقين وتؤكد صحة تسجيله، وذلك بعد تقدم نادي الهلال باحتجاج رسمي اعتراضا على مشاركة حمدي النقاز غير القانونية خلال مواجهة الفريقين أمام الأهلي.

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الهلال
الأهلي
الزمالك
دوري المحترفين
تعاقدات
حمدي النقاز

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 735
منذ 21 دقيقة
ان شاءالله يكسب القضيه الزعيم العالمي وياخذ حقه بالنظام
عبدالله فريج
عبدالله فريج عدد التعليقات : 56
منذ 7 دقائق
احتجاج الهلال سليم 100% وستعود له 3 نقاط مستحقة
اعتقد ان هناك معلومات ووثائق اخرى غير هذه الوثائق ستدعم موقف نادي الهلال في اعادة حقوقه .... النادي الاهلي كسر قاعدة المنافسة الشريفة عندما احضر اللاعب بعد 10 جولات من الدوري مع انها نقطة غير مهمة مقارنه مع الوثائق التي ستدين الاهلي
......متوقع ان تقع عقوبه انضباطية على النادي الاهلي أدناها خصم 3 نقاط وتخسيره المباراه ايضا

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
يقولون قوميز لاعب الطواقي عند الاحوال يبي الجنسيه السعوديه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه استغفر الله العظيم لا وجايب فنجال القهوه عشان تفزع له ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
ههههههههههههه حلوه عطيف ووالحمدان ههههههههههههههه احتياط الاحتياط البركه في لاعيبه العالمي شالوك قدام اليبان والصين مهم عاجزين عن فتنام عبدالله مادو خانتك فاضيه مافيه...
اسيرالاقدار
فقراويه ما عليها شرهه فيه فقراوي او فقراويه صاحي او صاحيه سواء مطربه والا حتى محسوب من الشيوخ يجيك اهبل
عبدالله فريج
احتجاج الهلال سليم 100% وستعود له 3 نقاط مستحقة اعتقد ان هناك معلومات ووثائق اخرى غير هذه الوثائق ستدعم موقف نادي الهلال في اعادة...
Zoolعالمي
وش اخبار راعي الدفنسه وال د ع ا ر ه كاريلو لقيتو له كفيل ههههه كاريلو وينه في الاستراحه ههههههههههههههههه متعوده ديمآ

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