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حقيقة أغنية شمس للنصر "دق خشوم "قبل مواجهة الهلال في الآسيوية

منذ 6 ساعات
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حقيقة أغنية شمس للنصر "دق خشوم "قبل مواجهة الهلال في الآسيوية

خاص (صدى):
ضجت مواقع مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية للفنانه الكويتية " شمس" بعنوان " دق خشوم ".

وأشار عدد من النشطاء أن الأغنية سجلت قبل الديربي الآسيوي الذي جمع الهلال بالنصر وانتهى بفوز الهلال ٢ /١ .

وذكرت بعض المصادر أن بعض محبي النصر كانوا يستعدون للاحتفال بالانتصار على الهلال قبل الديربي الآسيوي وقدموا دعوات لبعض المحبين من أجل الأحتفال بأول لقاء يجمع الفريقين في مسابقات القارة الصفراء والوصول الأول للنصر للنهائي الآسيوي وذلك على حساب منافسة التقليدي قبل أن ينجح الهلال بخطف الفوز والوصول للنهائي الآسيوي وضرب موعدًا مع بوهانج الكوري في٢٣ نوفمبر الحالي.

وكان نجم المنتخب ونادي النصر فهد الهريفي قد انتقد في تصريحات عده بعد الخسارة الآسيوية للنصر من الهلال توجيه دعوات للاحتفال قبل اللقاء، حيث أكد أن الاستعداد لتوجيه الدعوات شكلت ضغطًا على اللاعبين في الديربي الآسيوي ؟!.

ويذكر أن الفنانة شمس لم تكشف عن الموعد الحقيقي لتسجيل الأغنية التي حملت ألفاظ إفتزازية والتي لم يتأكد من المعني بعباراتها .

النصر
الهلال
شمس
شمس الكويتية
دق خشوم

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2577
منذ 5 ساعات
هههههههههههه القم يا ابو خرقه يا غبي يافاشل
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3012
منذ 5 ساعات
ها ها ها ها ها فعلاً فزنا بدق خشوم الفقراوية،، الآسيوية صعبة قوية
زائر
زائر عدد التعليقات : 4828
منذ 5 ساعات
ههههههههههههههه دق اذناب مو خشوم يا الفقراوية
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2226
منذ 5 ساعات
المفروض بنزلون اغنيه
ان جينا للملعب
ندق ريروس ولانلعب
مدام سيدنا حاضر
وعملاق اسيا ناوينا
حس حس
حس حس عدد التعليقات : 6
منذ 4 ساعات
أكيد كاتب الخبر ماجد محمد بس حاطه خاص ذبحه الخوف من النصر لا يرجع ويكسر رأس فريقه .
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2577
منذ 4 ساعات
على نياتكم ترزقون يا ابو خرقه
ح 122
ح 122 عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
هههههههههههههههه اجل دق خشوم على المطبخ يا اختي
المنديلي
المنديلي عدد التعليقات : 3
منذ 3 ساعات
كلمات والحان سعيد العويران
اسبرالاقدار
اسبرالاقدار عدد التعليقات : 2029
منذ 3 ساعات
هههههههههههههههه
يافرحه ماتمت يابو خرقه
انت من جدك بتفوز على زعيم القاره الهلال
احلم احلم
صاحب النك حس حس
نام نام وتغطى تمام
تختاج سنين وسنين عشان تحط راسك براس عمك الزعيم الهلال
دوسري اصيل
دوسري اصيل عدد التعليقات : 8
منذ ساعة
يامخبلك ياللي تحط راسك براس الهلال صدق اللي قالك الحالمي.
دوسري اصيل
دوسري اصيل عدد التعليقات : 8
منذ ساعة
يامخبلك ياللي تحط راسك براس الهلال صدق اللي قالك الحالمي.
ولا موقعة الجمل
ولا موقعة الجمل عدد التعليقات : 32
منذ ساعة
ودنا نعرف من المللحن ...

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أحدث التعليقات

رااايق
ما عندك سالفة **!!!!!!!
ع. س. ع
وش تعليمك يا ابو خرقة لو عندك اخلاق ما تقول هذا الكلام عن ابو عبدالله انا هلالي ولكن ماجد عبدالله خط احمر،،، انت حدك...
رااايق
اللي في الجدر يطلعه الملاس **!!
ع. س. ع
موتو بغيضكم واشربو من البحر،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

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