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مطرف القحطاني: خشونة الأستراليين مع "المالكي" عادية والبليهي يستحق الطرد

منذ 7 ساعات
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مطرف القحطاني: خشونة الأستراليين مع "المالكي" عادية والبليهي يستحق الطرد

ماجد محمد (صدى):
صرح الحكم المعتزل مطرف القحطاني، أن اللاعب الأسترالي لم يرتكب خطأ على لاعب المنتخب الوطني عبدالاله المالكي، مشيرًا إلى أن "الأسترالي" لم يستحق كرت بينما استحق علي البليهي الطرد.

ويظهر في اللقطة سقوط عبدالاله المالكي ودعس "الاسترالي" على يده بشكل واضح وتعرضه للخشونة طوال المباراة، أما لقطة "البليهي" فيظهر فيها جليًا عدم تعمده الاصطدام باللاعب الاسترالي لأنه كان يتابع الكرة وهو ما يناقض كلام "مطرف".

ونشر خالد العقيلي لاعب نادي النصر السابق، الفيديو الخاص بـ "مطرف" وعلق عليه قائلاً: "كنت أتمنى عدم خروجك لكي لا تحرج نفسك"، وأتفق معه في الرأي عدد من النقاد الرياضين الذين تمنوا عدم ظهور "مطرف".

مطرف القحطاني
خالد العقيلي
علي البليهي
الطرد
عبدالاله المالكي
النقاد الرياضين

التعليقات

As
As عدد التعليقات : 5
منذ 7 ساعات
هذا عدو مبين
شف كيف وين وصل التعصب على البليهي
تراه لاعب المنتخب
زائر النهار
زائر النهار عدد التعليقات : 16
منذ 7 ساعات
مطرف القحطاني أوقف مرات عديدة من لجنة الحكام وتحكيمة سيء جدا ومشاكله لا تنتهي ....... الشرهة اللي يعتمد عليه في الحالات التحكيمة .. بالعربي دبشه لا يفقه شيء ...................
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4001
منذ 6 ساعات
وخير يا طير تراه لاعب المنتخب لازم يجامل فريقكم المدلل ولاعبينه ومسيرينه . لانكم تعودتوا على مساعدة الحكام. انتم ما بقي الا تحكمون العالم بمزاجية وفوقيه . البليهي داعس على مفصل اللاعب وهذي طرد بدون كلام
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3012
منذ 6 ساعات
منهو مقرف هذا هذا عار على التحكيم السعودي،، اقول انكتم لا اجيب لك البليهي والجحفلي يورونك الأدب،،، الآسيوية صعبة قوية
اسبرالاقدار
اسبرالاقدار عدد التعليقات : 2029
منذ 3 ساعات
ابو بدر
الله يشفيك
واضح انك انت ومقرف تبعك ومثير من هم على شاكليتكم
ذابحكم التعصب
مقرف لا يجيد التخكيم ومتعصب وانشطب ف مستفرب من اللي يستضيفه يحلل تحكيم فو يفهم في التحكيم ما شطبوه
تابط شرا
تابط شرا عدد التعليقات : 56
منذ ساعة
مطرف هذاالمفروض يشطب من الاعلام

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أحدث التعليقات

رااايق
ما عندك سالفة **!!!!!!!
ع. س. ع
وش تعليمك يا ابو خرقة لو عندك اخلاق ما تقول هذا الكلام عن ابو عبدالله انا هلالي ولكن ماجد عبدالله خط احمر،،، انت حدك...
رااايق
اللي في الجدر يطلعه الملاس **!!
ع. س. ع
موتو بغيضكم واشربو من البحر،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ها ها ها ها ها ها ها الآسيوية صعبة قوية

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