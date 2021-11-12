مطرف القحطاني: خشونة الأستراليين مع "المالكي" عادية والبليهي يستحق الطرد

ماجد محمد (صدى):
صرح الحكم المعتزل مطرف القحطاني، أن اللاعب الأسترالي لم يرتكب خطأ على لاعب المنتخب الوطني عبدالاله المالكي، مشيرًا إلى أن "الأسترالي" لم يستحق كرت بينما استحق علي البليهي الطرد.
ويظهر في اللقطة سقوط عبدالاله المالكي ودعس "الاسترالي" على يده بشكل واضح وتعرضه للخشونة طوال المباراة، أما لقطة "البليهي" فيظهر فيها جليًا عدم تعمده الاصطدام باللاعب الاسترالي لأنه كان يتابع الكرة وهو ما يناقض كلام "مطرف".
ونشر خالد العقيلي لاعب نادي النصر السابق، الفيديو الخاص بـ "مطرف" وعلق عليه قائلاً: "كنت أتمنى عدم خروجك لكي لا تحرج نفسك"، وأتفق معه في الرأي عدد من النقاد الرياضين الذين تمنوا عدم ظهور "مطرف".