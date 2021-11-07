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فوائد الطماطم لتجنب نزلات البرد

منذ يوم
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فوائد الطماطم لتجنب نزلات البرد

أميرة خالد (صدى):
كشفت مختصة في مجال التغذية، عن فوائد الطماطم في دعم جهاز المناعة خاصة في موسم نزلات البرد.

وقالت ناتاليا كروغلوفا المختصة في مجال التغذية، في مقابلة مع محطة إذاعة "راديو سبوتنيك"، أن الطماطم أو البندورة، مفيدة ليس فقط في مجال تحسين مذاق الطعام، بل وتجعله مفيدا وصحيا أكثر.

وأشارت إلى أن الطماطم، تحتوي على عدد من المواد القيمة والمفيدة للجسم، بما في ذلك مضادات الأكسدة القوية - اللايكوبين، القادر على تنشيط الخلايا المناعية.

وأضافت أن تحتوي على الليكوبين، وهو يحمي الجسم من الشوارد الحرة التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. والليكوبين ينشط خلايا الدفاع المناعي.

الطماطم
المناعة
نزلات البرد
جهاز المناعة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83592
منذ ساعة
لذيذه بكل حلاتها

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أحدث التعليقات

الطائر الجريح
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
ابوبدر
السر من زمان من حضور بثوب ازرق وبيستمر الى ان يشاء الله الشعل ازرق في ازرق انتهى الموضوع هذا ضحيته الاهلي ٣٢ سنة لا...
بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
ط 🍹🍹🍹
طيب
عندما يغيب المساء
كذبه عالميه وقاعده. تمشي

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