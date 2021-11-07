فوائد الطماطم لتجنب نزلات البرد

أميرة خالد (صدى):
كشفت مختصة في مجال التغذية، عن فوائد الطماطم في دعم جهاز المناعة خاصة في موسم نزلات البرد.
وقالت ناتاليا كروغلوفا المختصة في مجال التغذية، في مقابلة مع محطة إذاعة "راديو سبوتنيك"، أن الطماطم أو البندورة، مفيدة ليس فقط في مجال تحسين مذاق الطعام، بل وتجعله مفيدا وصحيا أكثر.
وأشارت إلى أن الطماطم، تحتوي على عدد من المواد القيمة والمفيدة للجسم، بما في ذلك مضادات الأكسدة القوية - اللايكوبين، القادر على تنشيط الخلايا المناعية.
وأضافت أن تحتوي على الليكوبين، وهو يحمي الجسم من الشوارد الحرة التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. والليكوبين ينشط خلايا الدفاع المناعي.