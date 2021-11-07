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بعد محاولة اغتياله.. الكاظمي: كنت وما زلت فداءًا للعراق (فيديو)

منذ 3 ساعات
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بعد محاولة اغتياله.. الكاظمي: كنت وما زلت فداءًا للعراق (فيديو)

بغداد (صدى):
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن روحه فداء لشعب العراق، وذلك في أعقاب استهداف منزله بصاروخ وطائرة مسيرة.

وقال الكاظمي: "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وطمأن الكاظمي شعبه على حالته، قائلا: "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

وكان الكاظمي قد تعرض لإصابات طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك عقب سقوط صاروخ كاتيوشا على منزله، واعتراض طائرة مسيرة.

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سقوط صاروخ على منزل رئيس وزراء العراق

العراق
رئيس وزراء العراق
صاروخ كاتيوشا
طائرة مسيرة
مصطفى الكاظمي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54871
منذ 53 دقيقة
مسكين الكاضمي لا يستطيع معاقبة من اطلق الصاروخ على منزله برغم انه يعرفهم

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
استغرب من نغمة الضعوف المساكين يشجعون فريق هزيل فقير المنصات ويحاول يقلل من انتصارات الهلال ويقولون تحكيم لكن هذا طبع سلوقي عيونه فيها حول...
ملكي وافتخرررر
تخسون يا الطواقي تعلموا إملاء وكيف تكتبون أول يا أهل الفار والتحكيم
الملكي
ههههههههههههههههههه تخسون يا الطواقي ابوغريب أكبر منكم روحوا تعلموا إملاء وكيف تكتبون أول يا أهل الفار والتحكيم.
د محمد ماجد بخش
الهنداوية وما أدراك ما هي الهنداوية .. من حانوت البطاطس المقلية إلى المقاعد اللي لها ثلاث دخلات إلى أن تربعت على عرش الحواري الشعبية...
ابو عمار
من صورهم يستاهل العقاب القاسي

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