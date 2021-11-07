بعد محاولة اغتياله.. الكاظمي: كنت وما زلت فداءًا للعراق (فيديو)

بغداد (صدى):
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن روحه فداء لشعب العراق، وذلك في أعقاب استهداف منزله بصاروخ وطائرة مسيرة.
وقال الكاظمي: "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".
وطمأن الكاظمي شعبه على حالته، قائلا: "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".
وكان الكاظمي قد تعرض لإصابات طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك عقب سقوط صاروخ كاتيوشا على منزله، واعتراض طائرة مسيرة.
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