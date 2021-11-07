سقوط صاروخ على منزل رئيس وزراء العراق

بغداد (صدى):
أفادت مصادر بسقوط صاروخ كاتيوشا، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن الكاظمي تعرض لإصابات طفيفة جراء سقوط الصاروخ، فيما تم اعتراض طائرة مسيّرة حاولت استهداف منزله أيضا ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
وأسفر الهجوم عن 10 إصابات في صفوف حماية الكاظمي، فيما تم نقل رئيس الوزراء إلى مستشفى "ابن سيناء" لتلقي العلاج.
وكان العراق قد شهد اشتباكات، بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات حاولوا دخول المنطقة الخضراء.
وقالت وزارة الصحة العراقية إن الاشتباكات أوقعت 125 جريحاً، بينهم 27 مصاباً من المدنيين، والباقي من القوات الأمنية التي تعرضت للرشق بالحجارة من جانب المتظاهرين.