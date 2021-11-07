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سقوط صاروخ على منزل رئيس وزراء العراق

منذ 3 ساعات
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سقوط صاروخ على منزل رئيس وزراء العراق

بغداد (صدى):
أفادت مصادر بسقوط صاروخ كاتيوشا، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

كما أوضحت المصادر ذاتها أن الكاظمي تعرض لإصابات طفيفة جراء سقوط الصاروخ، فيما تم اعتراض طائرة مسيّرة حاولت استهداف منزله أيضا ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وأسفر الهجوم عن 10 إصابات في صفوف حماية الكاظمي، فيما تم نقل رئيس الوزراء إلى مستشفى "ابن سيناء" لتلقي العلاج.

وكان العراق قد شهد اشتباكات، بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات حاولوا دخول المنطقة الخضراء.

وقالت وزارة الصحة العراقية إن الاشتباكات أوقعت 125 جريحاً، بينهم 27 مصاباً من المدنيين، والباقي من القوات الأمنية التي تعرضت للرشق بالحجارة من جانب المتظاهرين.

العراق
صاروخ كاتيوشا
طائرة مسيرة
مصطفى الكاظمي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18707
منذ 55 دقيقة
مجاه من عند الله بحول الله وعلى أعداء الله من الله ما يردعهم بقدرة الله وحول الله وقوة الله
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54871
منذ 52 دقيقة
بما ان الانتخابات الاخيريه لا تخدم ايران في العراق فمن الطبيعي جدا ان ترفضها ايران وتطلب من اذنابها في العراق الى اشعال الحرب الاهليه

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
استغرب من نغمة الضعوف المساكين يشجعون فريق هزيل فقير المنصات ويحاول يقلل من انتصارات الهلال ويقولون تحكيم لكن هذا طبع سلوقي عيونه فيها حول...
ملكي وافتخرررر
تخسون يا الطواقي تعلموا إملاء وكيف تكتبون أول يا أهل الفار والتحكيم
الملكي
ههههههههههههههههههه تخسون يا الطواقي ابوغريب أكبر منكم روحوا تعلموا إملاء وكيف تكتبون أول يا أهل الفار والتحكيم.
د محمد ماجد بخش
الهنداوية وما أدراك ما هي الهنداوية .. من حانوت البطاطس المقلية إلى المقاعد اللي لها ثلاث دخلات إلى أن تربعت على عرش الحواري الشعبية...
ابو عمار
من صورهم يستاهل العقاب القاسي

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