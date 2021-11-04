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بالفيديو .. عقوبات أخرى تنتظر المتعصبين الرياضيين غير الغرامات

منذ 6 ساعات
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بالفيديو .. عقوبات أخرى تنتظر المتعصبين الرياضيين غير الغرامات

ماجد محمد (صدى):
قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عمر أبو بكر، إن الهيئة لديها لائحة متعلقة بالمخالفات، ويتم فرض الغرامات بحسب طبيعة كل مخالفة، فضلا عن عقوبات أخرى تصدر بحق المخالفين.

ولفت إلى أنه يحق للهيئة إصدار غرامات تصل إلى مليون ريال في حق مخالفات التعصب الرياضي، كما تشمل العقوبات الأخرى الإيقاف عن مزاولة المهنة والنشاط الإعلامي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه في حال كان المخالف يمارس مهنة الإعلامي الرياضي دون رخصة بذلك، فأنه الهيئة ستصدر بحقه مخالفتين، وهما ممارسة النشاط دون رخصةمهنية، والتعصب الرياضي، وسيتم بناءً على ذلك معاقبته بناءً على هذه المخالفات.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدأت حملة مواجهة التعصب الرياضي بمعاقبة 6 أشخاص في تجاوزات إعلامية

معاقبة 6 أشخاص بينهم إعلامي ومذيع بغرامات وصلت لـ 230 ألف ريال

هيئة
التعصب الرياضي
إعلامي
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
رخصة مزاولة المهنة

التعليقات

ابو منى
ابو منى عدد التعليقات : 308
منذ 40 دقيقة
كل سنة وحنا نسمع ها لكلام بدون فائدة

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زائر
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