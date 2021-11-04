معاقبة 6 أشخاص بينهم إعلامي ومذيع بغرامات وصلت لـ 230 ألف ريال

الرياض (صدى):
بدأت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع حملة مواجهة التعصب الرياضي بمعاقبة 6 أشخاص في تجاوزات إعلامية.
وأصدرت غرامات بحق المخالفين، وبلغ قيمتها 230 ألف ريال، متعهدة بأنها لن تتساهل بحق المخالفين لنظام الإعلام.
وطالت العقوبات إعلامي لقيامه بالتلفظ بعبارات نابية عبر برنامج تلفزيوني رياضي، كما شملت المخالفات عدم تدخل المذيع لمقاطعة ناشط رياضي لتحدثه بكلمات تثير التعصب الرياضي، فضلا عن إطلاق تهم ضد نادي رياضي وسرد وقائع ليس لها صحة، والتعدي على لجان رسمية رياضية من خلال لقاء تلفزيوني، والتعدي على احد اللاعبين بعبارات غير لائقة.