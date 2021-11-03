بالفيديو.. طلال الرشيد يتراجع عن نقد الإدارة النصراوية في العلن

ماجد محمد (صدى):
اكتسب العضو الذهبي لنادي النصر طلال الرشيد، الخبرات والمهارات داخل النادي، والتي أدت إلى تراجعه عن هجومه السابق على إدارة النادي ومطالبته مؤخرًا بألا يخرج الانتقاد عن الإدارة إلى وسائل الإعلام وأن يظل داخل البيت النصراوي وتغليب المصلحة العامة على الآراء الشخصية.
وظهر طلال الرشيد، في فيديو سابق عبر سناب شات وهو يقول: "الشيء اللي لازم يعرفه الجميع إن هذا مو نادينا مو نادي النصر اللي نعرفه وعشقناه وحبيناه هذا نادي الرئيس وأصدقائه فقط لا غير"، مضيفًا: "انتبهوا إن في ناس قاعدين يصورون أي شخص ينتقد إنه ضد الكيان ما ياخذون أن الانتقاد صح ولا غلط وفيه ناس يدخلون شلة صفق له ويهاجمون".
وتابع الرشيد، في تصريحاته السابقة، مبديًا امتعاضه من إدارة النصر حينها:" قلتها وأكررها المصلحة العامة وش تقتضي يا ناس مو شغل المصالح والعلاقات الشخصية والصداقة".
وكانت صحيفة" صدى" قد كشفت عن مشادة ساخنة وتبادل للاتهامات بين عضو شرف النصر طلال الرشيد ولاعب النصر السابق فهد الهريفي، رغم العلاقات القوية التي كانت دائمًا ما تربط الثنائي؛ حيث جاءت تلك الخلافات بسبب انتقاد الهريفي لإدارة النصر الأمر الذي رفضه الرشيد واعتبر أنه ضد مصلحة النادي.
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