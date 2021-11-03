نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. طلال الرشيد يتراجع عن نقد الإدارة النصراوية في العلن

منذ ساعة
2134
4
بالفيديو.. طلال الرشيد يتراجع عن نقد الإدارة النصراوية في العلن

ماجد محمد (صدى):
اكتسب العضو الذهبي لنادي النصر طلال الرشيد، الخبرات والمهارات داخل النادي، والتي أدت إلى تراجعه عن هجومه السابق على إدارة النادي ومطالبته مؤخرًا بألا يخرج الانتقاد عن الإدارة إلى وسائل الإعلام وأن يظل داخل البيت النصراوي وتغليب المصلحة العامة على الآراء الشخصية.

وظهر طلال الرشيد، في فيديو سابق عبر سناب شات وهو يقول: "الشيء اللي لازم يعرفه الجميع إن هذا مو نادينا مو نادي النصر اللي نعرفه وعشقناه وحبيناه هذا نادي الرئيس وأصدقائه فقط لا غير"، مضيفًا: "انتبهوا إن في ناس قاعدين يصورون أي شخص ينتقد إنه ضد الكيان ما ياخذون أن الانتقاد صح ولا غلط وفيه ناس يدخلون شلة صفق له ويهاجمون".

وتابع الرشيد، في تصريحاته السابقة، مبديًا امتعاضه من إدارة النصر حينها:" قلتها وأكررها المصلحة العامة وش تقتضي يا ناس مو شغل المصالح والعلاقات الشخصية والصداقة".

وكانت صحيفة" صدى" قد كشفت عن مشادة ساخنة وتبادل للاتهامات بين عضو شرف النصر طلال الرشيد ولاعب النصر السابق فهد الهريفي، رغم العلاقات القوية التي كانت دائمًا ما تربط الثنائي؛ حيث جاءت تلك الخلافات بسبب انتقاد الهريفي لإدارة النصر الأمر الذي رفضه الرشيد واعتبر أنه ضد مصلحة النادي.

اقرأ أيضًا:

مشادة ساخنة وتبادل للاتهامات: طلال الرشيد لفهد الهريفي "أنا ما عاد أحترمك"

طلال الرشيد يضع "الهريفي" في موقف محرج بعد طلب شهادته في تحريض حمدالله

النصر
الساحة الرياضية
طلال الرشيد
فهد الهريفي  انتقادات

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2195
منذ ساعة
ازعجتوا الوسط الرياضي بصياحكم
لاتسوي فيها زعلان بسبب الهلال جلدك اسيويا
اول لك حقق كاس الملك المستعصيه المحليه بعدها فكر خارجيا يافاشل
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 755
منذ 56 دقيقة
الله يرحم الامير عبدالرحمن بن سعود
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18658
منذ 48 دقيقة
وزير الرياضة إينه مما يجري
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2887
منذ 23 دقيقة
صفو النيه يا فقراوية،،، الآسيوية صعبة قوية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ههههههههه طراره يعني يا سروقين اسياء وسرقين الالقاب ههههههه اجل العميد الهلال ههههههههههههههههههههههه
kkkk
الزعيم العالمي وكبير اسيا وخروج اقزام اسيا والاسويه صعبه قويه
Zoolعالمي
هذا الي سطرته شمس
زاير الشمالي
بقى عليه يرفع رجولها لعشيقها من باب المساعدة
خبير زمانه
نطالب بسرعه صدور عقوبه رادعه ضدهم تعلن لانهم اساءو لسمعه الوطن وتم تناقل مقطع الاعتداء عالمبا وصور انه اعتداء عنصري ضد جاليه محدده عربيه...

أخر الأخبار

العثور على نفق سري بمنزل في محيط مقر السفير الفرنسي بتونس
العثور على نفق سري بمنزل في محيط مقر السفير الفرنسي بتونس
منذ 12 دقيقة 1300
السجن 24 عامًا لبريطاني وصفه القاضي بأنه سيء بشكل لا يوصف
السجن 24 عامًا لبريطاني وصفه القاضي بأنه سيء بشكل لا يوصف
منذ 17 دقيقة 415
قصة "ال كابون" وظهور مصطلح غسيل الأموال
قصة "ال كابون" وظهور مصطلح غسيل الأموال
منذ 22 دقيقة 1498
هل ينتدب الاتحاد صفقات جديدة في الميركاتو المقبل؟
هل ينتدب الاتحاد صفقات جديدة في الميركاتو المقبل؟
منذ 27 دقيقة 1402
بالفيديو.. انتهاء 70% من البنية التحتية لمشروع مسار لخدمة الحجاج
بالفيديو.. انتهاء 70% من البنية التحتية لمشروع مسار لخدمة الحجاج
منذ 33 دقيقة 1595
مواصفات بيستون T99 تخطف الأنظار
مواصفات بيستون T99 تخطف الأنظار
منذ 37 دقيقة 1543
منع ناقلة نفط إيرانية من المرور في بحر العرب
منع ناقلة نفط إيرانية من المرور في بحر العرب
منذ 42 دقيقة 1565
غياب مهاجم برشلونة 3 أشهر عن الفريق
غياب مهاجم برشلونة 3 أشهر عن الفريق
منذ 48 دقيقة 1433
الموارد البشرية: "الرخص المهنية" يُطبق على العاملين فقط
الموارد البشرية: "الرخص المهنية" يُطبق على العاملين فقط
منذ 52 دقيقة 1391
‏"التجارة" تستدعي 30 شاحنة مرسيدس "Arocs 964"
‏"التجارة" تستدعي 30 شاحنة مرسيدس "Arocs 964"
منذ 57 دقيقة 1450