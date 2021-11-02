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بالفيديو.. العقوبة المتوقعة على المعتدين على موظفي أحد مطعم

منذ ساعتين
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بالفيديو.. العقوبة المتوقعة على المعتدين على موظفي أحد مطعم

الرياض (صدى):
أوضح المحامي أحمد المحيميد، العقوبة المتوقعة على المعتدين على موظفين أحد مطعم في المملكة.

وأضاف:" إذا كان أعمارهم أقل من 18 عاما فسوف يطبق عليهم نظام الأحداث والتحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة، وسيكون من حقهم الدفاع عن أنفسهم بحضور المحامين الخاصين بهم"، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ولفت إلى أنهم تم ضبطهم بالجرم المشهود، وهو جريمة الإعتداء التي تعد من الجرائم الكبري الموجبةللتوقيف، لافتا إلى أنه حال أدى الاعتداء عن إصابات تزيد 21 يوم فأنه سيتم توقيفهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر مجموعة أشخاص وهم يعتدون على موظفي أحد المطاعم الشهيرة، ويمسكون بـ "الكراسي" ويعتدون بالضرب على الموظفين.

 

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التعليقات

بو محمد 😎 ✍️
بو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137595
منذ 49 دقيقة
البلد ماهي فوضى اي صعلوك يمد يده ..

.. لابد لهم من العقاب الرادع ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18645
منذ 14 دقيقة
لا تُراع يا أبو محمد ... البلد في أياد أمينة

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محايد
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د محمد ماجد بخش
لا تُراع يا أبو محمد ... البلد في أياد أمينة
العالمي
بعد تخبط ادارة العالمي ننظم الى الهلال رافع الراس ونشعه خاجيا وبالتوفيق للزعيم العالمي اسيويا وافريقيا الفريق الاول مكتسح القارتين
القناص
باقي عن رمضان خمسه شهور ياالله تبلغنا الشهر على خير صحه وعافيه
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