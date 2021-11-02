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النائب العام يوجه بالقبض على أطراف واقعة الاعتداء بأحد المطاعم

منذ ساعتين
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النائب العام يوجه بالقبض على أطراف واقعة الاعتداء بأحد المطاعم

الرياض (صدى):
وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، بالقبض على أطراف واقعة الاعتداء على موظفي أحد المطاعم.

وأصدر النائب العام أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ حيث ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر مجموعة أشخاص وهم يعتدون على موظفي أحد المطاعم الشهيرة، ويمسكون بـ "الكراسي" ويعتدون بالضرب على الموظفين.

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المملكة
اعتداء
النيابة العامة
مطاعم
النائب العام

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18638
منذ 33 دقيقة
اعتداء وحشي غير مبرر .. وضروري يقبض عليهم ولا يطلقون إلا بعد استيفاء معايير الاعتداء على النفس بعنف شديد غير مسموح وغير مهذب .. !!

و.. عساكم على القوة يا سلطة النيابة العامة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137556
منذ 23 دقيقة
يستاهلون مايصيبهم من عقاب ..

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
الله يكفيك شرها
زائــــر
مادام لكم 50 ولنا 50 فلابأس...؟؟؟!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين .. .. اياكم والسرعة وتجاوز الأنظمة والأناااة .. اعط كل ذي حق حقه ...
د محمد ماجد بخش
يا أهل الإمارات.. كنتم على الرمال تعيشون واليوم على برادة الذهب تمشون .. فأشكروا الآء الرحمن
د محمد ماجد بخش
هل تعلم : أن التساهل في تطبيق الحدود والعقوبات يشجع على استمراريتها وربما تطور أساليبها وتعددها.. وإن... العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص وكذلك...

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