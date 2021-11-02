النائب العام يوجه بالقبض على أطراف واقعة الاعتداء بأحد المطاعم

الرياض (صدى):
وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، بالقبض على أطراف واقعة الاعتداء على موظفي أحد المطاعم.
وأصدر النائب العام أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ حيث ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.
وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر مجموعة أشخاص وهم يعتدون على موظفي أحد المطاعم الشهيرة، ويمسكون بـ "الكراسي" ويعتدون بالضرب على الموظفين.
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