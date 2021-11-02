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تعطيل قرار منع عائلة حسني مبارك من التصرف في أموالهم

منذ 31 دقيقة
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تعطيل قرار منع عائلة حسني مبارك من التصرف في أموالهم

القاهرة (صدى):

وافقت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، على إلغاء القرار الذي صدر سابقًا بمنع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم.

وفي وقت سابق كانت جهات التحقيق قد أرسلت خطابا إلى البنك المركزي لمنع عدد من أفراد أسرة حسني مبارك من التصرف في أموالهم، على خلفية إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء.

يُشار إلى أن قرار منع التصرف لم يكن يشمل أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن، وأرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها.

مصر
شركات
عقار
حسني مبارك
محكمة
سندات
بورصة
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137556
منذ 25 دقيقة
تماام ..
خالد الحربي
خالد الحربي عدد التعليقات : 144
منذ 12 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
زائــــر
زائــــر عدد التعليقات : 247
منذ 40 ثانية
مادام لكم 50 ولنا 50 فلابأس...؟؟؟!!!!

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
الله يكفيك شرها
زائــــر
مادام لكم 50 ولنا 50 فلابأس...؟؟؟!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين .. .. اياكم والسرعة وتجاوز الأنظمة والأناااة .. اعط كل ذي حق حقه ...
د محمد ماجد بخش
يا أهل الإمارات.. كنتم على الرمال تعيشون واليوم على برادة الذهب تمشون .. فأشكروا الآء الرحمن
د محمد ماجد بخش
هل تعلم : أن التساهل في تطبيق الحدود والعقوبات يشجع على استمراريتها وربما تطور أساليبها وتعددها.. وإن... العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص وكذلك...

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