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إنذار بكارثة بيئية في لبنان

منذ 5 ساعات
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إنذار بكارثة بيئية في لبنان

بيروت (صدى):
تزامنا مع أزمة المحروقات في لبنان، لجأ الكثيرون لقطع أشجار معمرة ونادرة في الغابات، وذلك لتأمين حطب التدفئة، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية.

وأقدم الكثير خلال اليومين الماضيين على اجتثاث العديد من الأشجار المعمرة في إحدى غابات بلدة فنيدق، بهدف تأمين وبيع حطب التدفئة، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات وبخاصة المازوت العصب الأساسي للتدفئة في القرى والبلدات الجبلية بلبنان.

ويأتي ذلك وسط سبات عميق من قبل وزارات الزراعة والاقتصاد والعدل والدفاع والداخلية والبيئة والأجهزة المعنية، رغم علمهم بما يجري.

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لبنان
المازوت
ازمة المحروقات
غابات لبنان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54769
منذ 4 ساعات
لا حول و لا قوة الا بالله
فايز بن محمد الشهري
فايز بن محمد الشهري عدد التعليقات : 236
منذ ساعة
حزب الحذاء المجوسي بيلطم وما فاضي يا خيي لاهل لبنان , الله يدمر من يريد هدم الكعبة وارسال الحشيش والمخدرات لأرض الحرمين

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أحدث التعليقات

7UP
بس الفلوس احلى ؟؟؟
سهيل - S’hil
الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين
كجمغلو
الله يرحمها ويغفر لها
احبك
اغلب الشباب مايعرف معناها كيف عاد في بنت
Zoolعالمي
اكيد تفوزون يا الطواقي البطوله ضمن موسم الرياض تخيل في الرياض صار الي ماقد صار

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