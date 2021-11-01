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رفع أسعار المولدات الكهربائية والمكالمات الدولية يضع لبنان في مأزق

منذ ساعة
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رفع أسعار المولدات الكهربائية والمكالمات الدولية يضع لبنان في مأزق

بيروت (صدى):
تواجه لبنان مشاكل جديدة تدخلها في نفق مظلم، حيث قررت تعديل تعرفة المكالمات الدولية بعد مواجهتها أعباء كبيرة في موارد الخزينة وعدم قدرتها على تسديد المتوجبات المالية تجاه المشغلين الدوليين

وقالت وزارة الاتصالات اللبنانية أنها قررت تعديل التعرفة على المكالمات الهاتفية الدولية الصادرة من الشبكتين الثابتة والخليوية العائدة لوزارة الاتصالات الى دول العالم، بشكل يغطي الكلفة الدولية، وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني 2021".

كما لجأت لبنان إلى رفع تعريفة المولدات الكهربائية في ظل تعرضها لأزمة انقطاع الكهرباء نتيجة انخفاض القدرة الإنتاجية ونفاذد مخزون الوقود المشغل للتيار الكهربائي في معاملها.

وأبلغ العديد من أصحاب المولدات المواطنين أن تعرفة الاشتراك سترتفع مقارنة بالشهر الماضي، بعد زيادة سعر صفيحة المازوت

في بعض المناطق، وصل سعر الكيلووات الواحد إلى 5000 ليرة لبنانية، فيما لا يتجاوز سعر وزارة الاقتصاد 4000 ليرة لبنانية.

لبنان
المولدات الكهربائية
المكالمات الدولية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137514
منذ ساعة
هذا اللي استفدتوه من احتضانكم لحزب الشيطان .. تخلصوا من الأبالسه وانتم تربحون ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه ,, .. منتهي المغلوث الأشهب ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يشفيها مما اصابها .. آمين ..
عابر
سلام عليكم ✋🏿 ✋🏿 ✋🏿 حبيت اسلم عليكم
صريح نجد
انت يافؤاد انور امين يا سفيه لو يضغطون عليك خاست الرياض من ريحك العفن سود الله وجهك سود الله وجهك يالقين رحمة الله على...
نصراوي الشرقيه
ام زكي خاتفففففففففوووووووه ه ه ه عليك نخام على وجهك بحجم بومتك

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