رفع أسعار المولدات الكهربائية والمكالمات الدولية يضع لبنان في مأزق

بيروت (صدى):
تواجه لبنان مشاكل جديدة تدخلها في نفق مظلم، حيث قررت تعديل تعرفة المكالمات الدولية بعد مواجهتها أعباء كبيرة في موارد الخزينة وعدم قدرتها على تسديد المتوجبات المالية تجاه المشغلين الدوليين
وقالت وزارة الاتصالات اللبنانية أنها قررت تعديل التعرفة على المكالمات الهاتفية الدولية الصادرة من الشبكتين الثابتة والخليوية العائدة لوزارة الاتصالات الى دول العالم، بشكل يغطي الكلفة الدولية، وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني 2021".
كما لجأت لبنان إلى رفع تعريفة المولدات الكهربائية في ظل تعرضها لأزمة انقطاع الكهرباء نتيجة انخفاض القدرة الإنتاجية ونفاذد مخزون الوقود المشغل للتيار الكهربائي في معاملها.
وأبلغ العديد من أصحاب المولدات المواطنين أن تعرفة الاشتراك سترتفع مقارنة بالشهر الماضي، بعد زيادة سعر صفيحة المازوت
في بعض المناطق، وصل سعر الكيلووات الواحد إلى 5000 ليرة لبنانية، فيما لا يتجاوز سعر وزارة الاقتصاد 4000 ليرة لبنانية.