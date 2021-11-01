بالفيديو..العويران يعلق على إمكانية تدخله لحل الخلاف بين الهريفي وفؤاد أنور

ماجد محمد (صدى):
أوضح لاعب الشباب سعيد العويران، اليوم الاثنين، مدى إمكانية تدخله في حل الخلاف بين “الهريفي” و” فؤاد أنور”.
وقال العويران خلال برنامج " الحصاد الرياضي ": ”كلهم حبايبي، والهريفي والدته تدعو لي دائماً وأحبه كثير، وكذلك فؤاد أنور”.
وأضاف العويران: ” إن شاء الله بيتصالحوا، كل الناس بتتخاصم وتتصالح، مثل عبدالمجيد عبدالله ورابح صقر، الأمور طيبة ".
وكانت "صدى" قد انفردت بنشر النقاش الحاد الذي دار بين نجمي النصر، وتناولت رد فؤاد أنور على الهريفي، بعد تعليقه على تعادل النصر مع الفيحاء بهدف لكل منهما؛ حيث قال أنور ردًا على انتقاد الهريفي للاعبين:"أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على رأسك".
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