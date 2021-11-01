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بالفيديو..العويران يعلق على إمكانية تدخله لحل الخلاف بين الهريفي وفؤاد أنور

منذ ساعة
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بالفيديو..العويران يعلق على إمكانية تدخله لحل الخلاف بين الهريفي وفؤاد أنور

ماجد محمد (صدى):
أوضح لاعب الشباب سعيد العويران، اليوم الاثنين، مدى إمكانية تدخله في حل الخلاف بين “الهريفي” و” فؤاد أنور”.

وقال العويران خلال برنامج " الحصاد الرياضي ": ”كلهم حبايبي، والهريفي والدته تدعو لي دائماً وأحبه كثير، وكذلك فؤاد أنور”.

وأضاف العويران: ” إن شاء الله بيتصالحوا، كل الناس بتتخاصم وتتصالح، مثل عبدالمجيد عبدالله ورابح صقر، الأمور طيبة ".

وكانت "صدى" قد انفردت بنشر النقاش الحاد الذي دار بين نجمي النصر، وتناولت رد فؤاد أنور على الهريفي، بعد تعليقه على تعادل النصر مع الفيحاء بهدف لكل منهما؛ حيث قال أنور ردًا على انتقاد الهريفي للاعبين:"أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على رأسك".

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فؤاد أنور يرد على الهريفي 

الشباب
الهريفي
العويران
فؤاد أنور

التعليقات

فايز بن محمد الشهري
فايز بن محمد الشهري عدد التعليقات : 231
منذ ساعة
ارتح طال عمرك عندنا خير وعلومنا الى خير , وخلك مرتاح طال عمرك وفكنا منك طال عمرك وصلتك الرسالة طال عمرك
فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 604
منذ 7 دقائق
خلك بعيد اهم

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أحدث التعليقات

الرمز
من بعد البليهي بارك,,,تقوله يازعيم اااسيا ,,بعد ماشاتكم النصر اوت عن الملعب جبتو خرقتكم تجرونه,اقول اضحكو على انفسكم قبل الضحك على الاخرين,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // كل على قد حاله يمشي حاله ..
رااايق
بالفعل لما تكون العقول صغيرة يطلع مثل هذا الكلام **!!
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياكثر الرغي اللي يغث النفس ويوجع الراس ..

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