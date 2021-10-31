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فؤاد أنور يرد على الهريفي 

منذ 8 ساعات
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فؤاد أنور يرد على الهريفي 

ماجد محمد (صدى):
رد لاعب النصر السابق فؤاد أنور على لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق فهد الهريفي، بعد تعليقه على تعادل النصر مع الفيحاء بهدف لكل منهما.

وقال فؤاد أنور:"أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على رأسك".

وكان فهد الهريفي قال:"على الأقل أنا صادق معكم ومركز على تقويم فريقي وغيري كل تغريداته يترك كيانه ويذهب للأندية الأخرى".

وتابع: "أعرف ماتحبوني واللي يدغدغكم ويغشكم تحبونه.. أقلكم شيء أنا عذركم الوحيد لتغطية إخفاقاتكم.. ومن أول تغريدة وأنا موضح لك العلة.. بعدين الموسيقار تاليسكا هههه

النصر
فهد الهريفي
الفيحاء
فؤاد أنور
تاليسكا

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10474
منذ 7 ساعات
دا تهديد و قذف يا فؤاد خليك في حالك و مع ناديك الشباب
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2187
منذ 7 ساعات
الله يحفظك يابليهي
بصراحه غرسة العلم
فجرت قلوبهم وانطقت السنتهم
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 188
منذ 6 ساعات
نجوم وكباتن وكبار على مستوى الاندية والمنتخب .
وغيركم ستنر 9 مرات في مبارة واحدة على نفس رقم الفنيلة 9 .رقم قياسي ..
خلود
خلود عدد التعليقات : 1
منذ 5 ساعات
ياثقل دم هالاثنين
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2187
منذ ساعة
الاثنين تحفه
سواليفهم تنعش الوسط الرياضي
تخيل تقارن فيهم
ثقافة سامي الجابر والتمياط
ولا يوسف الثنيان
ولا المجرم فيصل ابو ثنين
حتى بعد اعتزال الهلاليين تتطبعوا بالفخامه والعز
ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 40
منذ 11 دقيقة
جو بنو زعيق ابو سطول يحللون
الحزين
الحزين عدد التعليقات : 138
منذ 5 دقائق
حليهم بينهم بنو قواطي

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أحدث التعليقات

الحزين
حليهم بينهم بنو قواطي
ناصر
انت من قالوا تليسكا موسيقار وانت شابن على العالمي
ابو عمير
جو بنو زعيق ابو سطول يحللون
ابو عمار
اوكي
ناصر
قضيتو من حمد الله رحتو لاتليسكا اعلام اخر زمن مرتزقه

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