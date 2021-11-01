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سجن مواطن انتقم من زميله بالعمل

منذ ساعتين
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سجن مواطن انتقم من زميله بالعمل

عادل الحربي (صدى):
قررت محكمة سجن مواطن، قرر الانتقام من زميله بالعمل، بنشر رقمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقذفه فيها بألفاظ خادشة، لمدة 8 أشهر.

وكان المجني عليه تقدم بشكوى ضد زميله لقيامه بنشر رقمه وقذفه بألفاظ خادشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعند توجيه الاتهام له لم ينكر وأقرّ أنه قام بهذا الفعل، إثر خلاف بينهما في العمل، وأفاد بأنه نادم على ما فعل وبادر بالاعتذار لزميله، بحسب الوطن.

وقرر القاضي بالحكم على المتهم تعزيريا بالسجن لمدة 8 أشهر، ومصادرة جواله الموصوف في الدعوى، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة للفعل.

يذكر أنه وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

المملكة
الجرائم المعلوماتية
محكمة
التشهير
قذف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54740
منذ 39 دقيقة
ما ينفع الندم بعد الوقوع في الخطاء

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إيران لا تدخل أو تتدخل في مكان إلا ويحل فيه الخراب والدمار والهلاك والجوع والفتن والفقر..والشاهد العراق واليمن ولبنان وسوريا !
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
عندما يغيب المساء
حسبنا الله ونعم الوكيل
عندما يغيب المساء
عايزين كلكم كذبه
أبو كنان
حكم الله فيها تستاهل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب

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