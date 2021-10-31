لبنان.. انهيار تاريخي لليرة بعد قرارات المملكة

بيروت (صدى):
كشفت تقارير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان، في أعقاب قرارات المملكة الحاسمة،بوقف الواردات من السوق اللبنانية، وذلك بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المسيئة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة اللبنانية لإرضاء حزب الله الإرهابي، دون مراعاة مصلحة الشعب، أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن فوضى كبيرة تعم سوق الصرافة حيث توقف العديد من الصرافين عن العمل بسبب الأزمة الأخيرة.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا، وتفاقمت الأوضاع بعد انفجار مرفأ بيروت وما تبعه من خلافات سياسية حادة.
وأصبح نحو 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة.