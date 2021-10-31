نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

لبنان.. انهيار تاريخي لليرة بعد قرارات المملكة

منذ ساعتين
1375
1
لبنان.. انهيار تاريخي لليرة بعد قرارات المملكة

بيروت (صدى):
كشفت تقارير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان، في أعقاب قرارات المملكة الحاسمة،بوقف الواردات من السوق اللبنانية، وذلك بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المسيئة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة اللبنانية لإرضاء حزب الله الإرهابي، دون مراعاة مصلحة الشعب، أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن فوضى كبيرة تعم سوق الصرافة حيث توقف العديد من الصرافين عن العمل بسبب الأزمة الأخيرة.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا، وتفاقمت الأوضاع بعد انفجار مرفأ بيروت وما تبعه من خلافات سياسية حادة.

وأصبح نحو 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة.

وسط تخبط الحكومة .. توقعات بأزمة جديدة تغلق أفران الخبز في لبنان

لبنان
جورج قرداحي
الاقتصاد اللبناني
الليرة اللبنانية
ازمة لبنان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18568
منذ 22 دقيقة
مركز المك سلمان ما راح يقصر معهم .. جهزوا جسر جوي من كل احتياجات لبنان الإنسانية وأنا متبرع معهم بقرابة ٥٠٠ ريال من أجل الدفع بعجلة الإنقاذ في لبنان .. تحيا بيروت بلاد التفاح والتوت

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أنتا اللي بحبو أنا .. رد عليا وقول .. مين حبيبي أنا
د محمد ماجد بخش
للا للا للا .. أبي منها الخبر .. جمعية الرفق بالمواطنين
د محمد ماجد بخش
بايدن ينام ١٨ ساعة في النوم ويظهر لنا كل ١٨ يوم مرة واظن إن عنده حساسية من السمك والبيض وله في السباحة وتناول شرائح...
د محمد ماجد بخش
مركز المك سلمان ما راح يقصر معهم .. جهزوا جسر جوي من كل احتياجات لبنان الإنسانية وأنا متبرع معهم بقرابة ٥٠٠ ريال من أجل...
د محمد ماجد بخش
فقست.. بيضة الأزياء

أخر الأخبار

مليشيا الحوثي تستهدف مسجدًا بصاروخين بالستيين
مليشيا الحوثي تستهدف مسجدًا بصاروخين بالستيين
منذ 14 دقيقة 1071
فيديو.. موقف محرج لعارضة أزياء في دبي
فيديو.. موقف محرج لعارضة أزياء في دبي
منذ 29 دقيقة 142
كورونا يقتحم البيت الأبيض
كورونا يقتحم البيت الأبيض
منذ 40 دقيقة 1148
سجن مواطن انتقم من زميله بالعمل
سجن مواطن انتقم من زميله بالعمل
منذ 51 دقيقة 1239
"تدهور اقتصادي وجمود سياسي"..لبنان ينهار تحت عبء الأزمات
"تدهور اقتصادي وجمود سياسي"..لبنان ينهار تحت عبء الأزمات
منذ ساعة 1210
قريبا.. "حمو بيكا" في البوليفارد
قريبا.. "حمو بيكا" في البوليفارد
منذ ساعة 221
غموض في اختفاء مواطن يعاني اعتلالات نفسية بجدة
غموض في اختفاء مواطن يعاني اعتلالات نفسية بجدة
منذ ساعتين 1176
موسم الرياض.. قرار هام بخصوص ربط التذاكر بتوكلنا
موسم الرياض.. قرار هام بخصوص ربط التذاكر بتوكلنا
منذ ساعتين 1324
آل زلفة: "حزب الله" الآمر الناهي الوحيد في لبنان
آل زلفة: "حزب الله" الآمر الناهي الوحيد في لبنان
منذ ساعتين 1181
لبنان.. انهيار تاريخي لليرة بعد قرارات المملكة
لبنان.. انهيار تاريخي لليرة بعد قرارات المملكة
منذ ساعتين 1375