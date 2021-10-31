وسط تخبط الحكومة .. توقعات بأزمة جديدة تغلق أفران الخبز في لبنان

بيروت (صدى):
أصبحت أفران الخبز في لبنان مهددة بالإغلاق، بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج وسط تخبط قرارات الحكومة اللبنانية وتغيّر أسعار المحروقات بشكل مستمر.
وأوضح رئيس نقابة صناعة الخبز، طوني سيف، إن خسائر الأفران والمطاحن مستمرة بسبب ارتفاع أسعار المازوت، مؤكدًا أن هذا الارتفاع دون إيجاد حل لآلية تسعير الخبز، سيُدخل الأفران في أزمة كبرى.
وأضاف أن النقابة سلمت قبل أسبوعين جدول أسعار كفلة إنتاج الخبز لوزارة الاقتصاد، إلا أنه وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، لم يوقع عليه، مرجحًا أن تزداد تسعيرة الخبز بعد يوم الأربعاء المقبل، مع صدور زيادة تسعيرة جديدة للمحروقات.
وتوقع أن ترتفع سعر الربطة الواحدة في صالات الأفران من 6500 ليرة لبنانية إلى نحو 8500 ليرة، وسيقفز سعرها من 7000 إلى 9 أو 10 آلاف ليرة في متاجر بيع الغذاء.