العقيلي: مشكلتنا مع لبنان أنه مخطوف من حزب مسلح يستهدف المملكة

نايف السالم (صدى):
أكد الكاتب السياسي سليمان العقيلي، أن الأزمة مع لبنان لن يتم حلها باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، أو حتى استقالة الحكومة بأكملها.
وقال العقيلي: "من قال أن السعودية تريد أو ترغب باستقالة وزير أو حكومة في لبنان، مشكلتنا مع هذا البلد أنه مخطوف من حزب مسلح يشن حربًا شاملة على المملكة، ويستهدف شعبها بالصواريخ والطائرات الملغمة، وبالمخدرات المدمرة لشبابها، ثم بعد ذلك يرهب اللبنانيين ويبطش بهم إذا لم يصفقوا لأعماله الإرهابية".
وأضاف: "شخصيا، لا أعتقد أن المملكة بحاجة لبيان دبلوماسي بارد خال من المضمون السياسي المتضامن، أو بيان من درجة متواضعة كالمنسوب إلى المكتب الإعلامي"، في إشارة لبيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
وكان مجموعة من رؤساء وزراء لبنان السابقين، دعوا وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة بعد تصريحاته المسيئة للمملكة.
وقال رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام، إن "آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي".
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