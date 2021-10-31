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العقيلي: مشكلتنا مع لبنان أنه مخطوف من حزب مسلح يستهدف المملكة

منذ 47 دقيقة
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العقيلي: مشكلتنا مع لبنان أنه مخطوف من حزب مسلح يستهدف المملكة

نايف السالم (صدى):
أكد الكاتب السياسي سليمان العقيلي، أن الأزمة مع لبنان لن يتم حلها باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، أو حتى استقالة الحكومة بأكملها.

وقال العقيلي: "من قال أن السعودية تريد أو ترغب باستقالة وزير أو حكومة في لبنان، مشكلتنا مع هذا البلد أنه مخطوف من حزب مسلح يشن حربًا شاملة على المملكة، ويستهدف شعبها بالصواريخ والطائرات الملغمة، وبالمخدرات المدمرة لشبابها، ثم بعد ذلك يرهب اللبنانيين ويبطش بهم إذا لم يصفقوا لأعماله الإرهابية".

وأضاف: "شخصيا، لا أعتقد أن المملكة بحاجة لبيان دبلوماسي بارد خال من المضمون السياسي المتضامن، أو بيان من درجة متواضعة كالمنسوب إلى المكتب الإعلامي"، في إشارة لبيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وكان مجموعة من رؤساء وزراء لبنان السابقين، دعوا وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة بعد تصريحاته المسيئة للمملكة.

وقال رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام، إن "آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي".

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لبنان
حزب الله
جورج قرداحي
سليمان العقيلي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54718
منذ 22 دقيقة
حتى لو استقال قرداحي سيأتي واحد اخر تابع لحزب الشيطان ويمتثل لطلباته

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أحدث التعليقات

الحزين
حليهم بينهم بنو قواطي
ناصر
انت من قالوا تليسكا موسيقار وانت شابن على العالمي
ابو عمير
جو بنو زعيق ابو سطول يحللون
ابو عمار
اوكي
ناصر
قضيتو من حمد الله رحتو لاتليسكا اعلام اخر زمن مرتزقه

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