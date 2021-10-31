صديقة تاليسكا تثير الجدل

نواف السالم (صدى):
أثارت "إيزابيلا فريري" صديقة البرازيلي آندرسون تاليسكا، لاعب النصر، الجدل بتغريدة غامضة عقب لقاء الفيحاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدت صديقة تاليسكا مستغربة من الأحداث في نادي النصر، قائلة: "يا إلهي، ماذا يحدث في ذلك النادي".
وجاءت تغريدة "إيزابيلا" بعد تفجير تاليسكا، أزمة كبرى داخل النادي، برده على عبدالفتاح عسيري ومن ثم حذفه.
وكان تاليسكا رد على تصريحات عسيري التي تحدث فيها عن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي.
وقال تاليسكا: "إذا أردت اللعب لمدة 90 دقيقة فعليك أن تتدرب وتكرس نفسك لهذا النادي، ولا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب بعض المباريات، لأن النادي يمر بلحظة سيئة".
وأثارت تغريدة تاليسكا جدلا بين جماهير النصر، حيث انتشرت بسرعة كبيرة قبل أن يقوم بحذفها.
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