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تاليسكا يحذف رده على عسيري.. وتوقعات باشتعال أزمة داخل أروقة النصر

منذ 9 ساعات
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تاليسكا يحذف رده على عسيري.. وتوقعات باشتعال أزمة داخل أروقة النصر

طلال الغامدي (صدى):
على ما يبدو أن أزمة جديدة تلوح بالأفق داخل أروقة نادي النصر، والتي أشعل فتيلها اللاعب عبد الفتاح عسيري، بعد حديثه عن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي حتى وإن كان الأجنبي في أسوأ حالاته الفنية.

ورد تاليكسا على تصريحات عسيري ثم حذف التغريدة سريعا، والتي قال خلالها: "إن أردت لعب 90 دقيقة، عليك أن تتدرب وتُكرس نفسك لهذا النادي، وألا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب المباريات كون الفريق يمر بلحظات سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا بجد لنمنح النادي الأفضل".

وكان عسيري قد أثار الجدل بتصريحاته بعد التعادل أمام الفيحاء، قائلا: "الحمد لله على كل حال، التعادل عادل بصراحة، بدأنا المباراة جيدًا إلى حد ما لكن الشوط الثاني بأكمله كان لصالح الفيحاء ولذا من الطبيعي أن يُسجلوا هدف التعادل".

وأضاف: "أنا جاهز 100% لإكمال المباراة، خروجي كان قرار المدرب، لا أريد الحديث عن المدرب لكن اللاعب الأجنبي في جميع الأندية السعودية يحصل على فرص كبيرة ولا يخرج من الملعب، بعكس اللاعب السعودي".

يذكر أن عسيري غادر الملعب بعد مرور ساعة من اللقاء تقريبًا، وقد شارك بدلًا منه علي الحسن لزيادة القوة الدفاعية في الوسط.

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النصر
دوري المحترفين
عبدالفتاح عسيري
تاليسكا

التعليقات

راجع لقدام
راجع لقدام عدد التعليقات : 8
منذ 5 دقائق
كله منك يا البليهي وش سويت فينا
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3109
منذ دقيقتين
البليهي مالة دخل
ركز الراية في خرق مرسول بارك ومشى
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

راجع لقدام
كله منك يا البليهي
السامرالحربي
الهريفي موقفه واضح ومفهوم عاد كلامه غلط صح ما يخصني .. لكن فؤاد أنور ليه ما يسوي زي الهريفي وينشغل مع ناديه الشباب فيه...
قرم
عنصريه وقبليه مقيته!!
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
البليهي مالة دخل ركز الراية في خرق مرسول بارك ومشى ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
راجع لقدام
كله منك يا البليهي وش سويت فينا

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