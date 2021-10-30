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عبدالفتاح عسيري: المدربين يستبدلون اللاعب السعودي ويتركون الأجنبي

منذ ساعتين
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عبدالفتاح عسيري: المدربين يستبدلون اللاعب السعودي ويتركون الأجنبي

نواف السالم (صدى):
علق نجم النصر عبدالفتاح عسيري، على تعادل فريقهم مع الفيحاء هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وقال "عسيري" عن المباراة: "اليوم انا ماكنت كويس لكن دائماً اللاعب الاجنبي لايتم انتقاده عكس اللاعب المحلي كل النقد عليه".

وأضاف: "دائماً المدربين يستبدلون اللاعب السعودي ويتركون الأجنبي، وأنا كنت جاهز واستطيع اكمال المباراة ولكنه قرار المدرب !".

و حسم التعادل الإيجابي مواجهة النصر والفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

 

 

النصر
دوري المحترفين
عبدالفتاح عسيري
الفيحاء
كأس الأمير محمد بن سلمان
تعادل النصر والفيحاء

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2849
منذ ساعة
الآسيوية صعبة قوية
ناقد رياضي
ناقد رياضي عدد التعليقات : 1046
منذ 14 دقيقة
عبدالفتاح عسيري خدعك صفوان السويكت وانت خدعت ناديك الاهلي وسجلت في وقت غير مسموح فيه في مكه .وفي رمضان وهذه هي عقوبة الكذب وبكره النصر يطردك ويمنعك من دخول النادي وبدون حقوق ماليه ولست أنت الأول ولا الاخير .

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أحدث التعليقات

محمد
تالسكا افضل منك
ناقد رياضي
عبدالفتاح عسيري خدعك صفوان السويكت وانت خدعت ناديك الاهلي وسجلت في وقت غير مسموح فيه في مكه .وفي رمضان وهذه هي عقوبة الكذب وبكره...
الحكم
الي مزبلة التاريخ غير مؤسوف عليه!!
عندما يغيب المساء
خباله
عندما يغيب المساء
مو اول مره

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