عبدالفتاح عسيري: المدربين يستبدلون اللاعب السعودي ويتركون الأجنبي

نواف السالم (صدى):
علق نجم النصر عبدالفتاح عسيري، على تعادل فريقهم مع الفيحاء هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وقال "عسيري" عن المباراة: "اليوم انا ماكنت كويس لكن دائماً اللاعب الاجنبي لايتم انتقاده عكس اللاعب المحلي كل النقد عليه".
وأضاف: "دائماً المدربين يستبدلون اللاعب السعودي ويتركون الأجنبي، وأنا كنت جاهز واستطيع اكمال المباراة ولكنه قرار المدرب !".
و حسم التعادل الإيجابي مواجهة النصر والفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين