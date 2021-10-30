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استشاري يتحدث عن الجرعة الثالثة والرابعة من لقاح كورونا "فيديو"

منذ ساعة
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استشاري يتحدث عن الجرعة الثالثة والرابعة من لقاح كورونا "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، عن مدى إمكانية الحصول على جرعة تنشيطية رابعة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

وقال نزار باهبري في مداخلة ببرنامج "في أسبوع":"  أخذ الجرعات التنشيطية يعتبر أمرًا طبيعيًا في ظل استمرار خطر الفيروس على المجتمعات".

وشدد نزار باهبري، على ضرورة التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية التي تعلنها الجهات المعنية، مبينا أنه في حال تجدد الخطر الخاص بفيروس كورونا سيكون حينها إعطاء جرعات تنشيطية جديدة.

ولفت إلى أن اللقاحات الحالية تواجه متحورات كورونا، ويأتي ذلك وسط تساؤلات كثيرة عن أخذ جرعة ثالثة ورابعة من لقاح كورونا.

 

فيروس كورونا
لقاح كورونا
نزار باهبري
جرعة ثالثة
جرعة رابعة

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 782
منذ 48 دقيقة
لن أخذ الجرعة الثالثة حتى لو وقفوا خداماتي..... لأنه الجرعة الثانية تعبت منها و خلاص
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 444
منذ 7 دقائق
ليتك تنقطنا بسكاتك يا نزار

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أحدث التعليقات

عدالله
ابو محمد هذه صاحبة العدسات التي قبل اسبوع تقريباً 😂😂😂
عبدالله
ليتك تنقطنا بسكاتك يا نزار
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .. .. صاحب الرؤيا من المفترض يقول اللهم اجعله خير ، ولا يحدث بها...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ممتااز ..

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