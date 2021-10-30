استشاري يتحدث عن الجرعة الثالثة والرابعة من لقاح كورونا "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، عن مدى إمكانية الحصول على جرعة تنشيطية رابعة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.
وقال نزار باهبري في مداخلة ببرنامج "في أسبوع":" أخذ الجرعات التنشيطية يعتبر أمرًا طبيعيًا في ظل استمرار خطر الفيروس على المجتمعات".
وشدد نزار باهبري، على ضرورة التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية التي تعلنها الجهات المعنية، مبينا أنه في حال تجدد الخطر الخاص بفيروس كورونا سيكون حينها إعطاء جرعات تنشيطية جديدة.
ولفت إلى أن اللقاحات الحالية تواجه متحورات كورونا، ويأتي ذلك وسط تساؤلات كثيرة عن أخذ جرعة ثالثة ورابعة من لقاح كورونا.