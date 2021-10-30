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اللبنانية رشا الخطيب: "ما فيك تهاجم السعودية وبالآخر تنصدم"

منذ 39 دقيقة
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اللبنانية رشا الخطيب: "ما فيك تهاجم السعودية وبالآخر تنصدم"

بيروت (صدى):
أعربت الإعلامية اللبنانية رشا الخطيب، عن استياءها من سياسة حكومة بلادها، التي يدفع ثمنها الشعب اللبناني وحده.

وفي أعقاب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة، قالت رشا الخطيب: "كرامة بلدي وأهله فوق كل اعتبار، بس كرامة السياسيين اللي سودوا حياتنا وحياة البلد ما بقى تهمني".

وتابعت: "لا مش تملق، بس ما فيك تشتم وتهاجم كل الوقت السعودية، والإمارات، وغيرها، وبالآخر تنصدم وتقول: ولو صار تعبير عن رأي ممنوع".

وأضافت: "لا مش ممنوع، بس يا ريت تهاجم اللي دمر لبنان كرمال كرسي منكسر البلد".

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لبنان
جورج قرداحي
الشعب اللبناني
حكومة لبنان
رشا الخطيب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54670
منذ 26 دقيقة
ان شاء الله تصدمهم تريلا محمله ديزل بلا فرامل

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المهم ايش اللي حصل بعد ما فقدت الوعي ؟
ابو عمار
ان شاء الله تصدمهم تريلا محمله ديزل بلا فرامل
عين الصقر
الجمهور الهلال دايما يكذب ليضلل للجمهور حقيقة ان الهلال الوحيد ي السعوديه ان لم يكن في العالم المستفيد من التحكيم والحكومه والإعلام وآخرها الحظ...
ابو عمار
الحكي ما ينفع ولبنان يحتاج لثوره عامه يقوم بها الشعب على من يعتبرون انفسهم زعماء وهم جبناء امام ابو زميره
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
اقسم بالله يابو سطام ان عيال اوسكبار ومحبو نعاله ما يسوون جزمتك ويكفي انهم باعوا شرفهم لاوسكبار من أجل اللعب في العالمية وافهم يا...

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