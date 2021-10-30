اللبنانية رشا الخطيب: "ما فيك تهاجم السعودية وبالآخر تنصدم"

بيروت (صدى):
أعربت الإعلامية اللبنانية رشا الخطيب، عن استياءها من سياسة حكومة بلادها، التي يدفع ثمنها الشعب اللبناني وحده.
وفي أعقاب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة، قالت رشا الخطيب: "كرامة بلدي وأهله فوق كل اعتبار، بس كرامة السياسيين اللي سودوا حياتنا وحياة البلد ما بقى تهمني".
وتابعت: "لا مش تملق، بس ما فيك تشتم وتهاجم كل الوقت السعودية، والإمارات، وغيرها، وبالآخر تنصدم وتقول: ولو صار تعبير عن رأي ممنوع".
وأضافت: "لا مش ممنوع، بس يا ريت تهاجم اللي دمر لبنان كرمال كرسي منكسر البلد".
اقرأ أيضا