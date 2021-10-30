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شقيق سعد الحريري: نطالب باستقالة الحكومة وليس قرداحي فقط

منذ ساعتين
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شقيق سعد الحريري: نطالب باستقالة الحكومة وليس قرداحي فقط

بيروت (صدى):
طالب بهاء الدين الحريري، الشقيق الأكبر لرئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري، حكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة وعدم الاكتفاء بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي فقط على خلفية تصريحاته المسيئة للمملكة.

وقال بهاء الحريري: "نشكر السعودية ودول الخليج على احتضانها الجالية اللبنانية والتمييز بينهم وبين منظومة المحاصصة والطائفية التي تسببت بتدهور مريع للعلاقات بين لبنان وأشقائه العرب".

واستكمل الحريري: "لذا نطالب باستقالة حكومة المحاصصة في لبنان وليس إقالة الوزير -جورج قرداحي- فقط".

وفي وقت سابق، ندد سعد الحريري، بتصرفات حكومة بلاده التي أوصلت العلاقات السعودية اللبنانية إلى هذه المرحلة، مؤكدا أن سياسات رعناء هي التي تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه.

يذكر أن المملكة أعلنت أمس الجمعة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال 48 ساعة،إضافة إلى وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

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السعودية
لبنان
سعد الحريري
جورج قرداحي
بهاء الحريري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54670
منذ ساعة
المفروض تستقيل الحكومه الضعيفه التي لا يستطيع رئيسها اقالة الوزير

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المهم ايش اللي حصل بعد ما فقدت الوعي ؟
ابو عمار
ان شاء الله تصدمهم تريلا محمله ديزل بلا فرامل
عين الصقر
الجمهور الهلال دايما يكذب ليضلل للجمهور حقيقة ان الهلال الوحيد ي السعوديه ان لم يكن في العالم المستفيد من التحكيم والحكومه والإعلام وآخرها الحظ...
ابو عمار
الحكي ما ينفع ولبنان يحتاج لثوره عامه يقوم بها الشعب على من يعتبرون انفسهم زعماء وهم جبناء امام ابو زميره
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
اقسم بالله يابو سطام ان عيال اوسكبار ومحبو نعاله ما يسوون جزمتك ويكفي انهم باعوا شرفهم لاوسكبار من أجل اللعب في العالمية وافهم يا...

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