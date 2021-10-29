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الحريري: سياسات رعناء أوصلت العلاقات اللبنانية السعودية لهذا الدرك

منذ 37 دقيقة
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الحريري: سياسات رعناء أوصلت العلاقات اللبنانية السعودية لهذا الدرك

بيروت (صدى):
أعرب رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، سعد الحريري، عن غضبه من سياسة حكومة بلاده التي أوصلت العلاقات بينها وبين المملكة، إلى هذه النقطة، بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المسيئة.

وقال الحريري في بيان عاجل: "أن تصل العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالافكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد اننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم".

وتابع: "سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت أن تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه".

وأضاف: "أما ثمن العزلة فسيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب اساساً باقتصاده ومعيشته ويتعرض يومياً لأبشع الإهانات دون أن ترف لأهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني".

وأكد الحريري أن المسؤولية أولاً واخيراً تقع في هذا المجال على "حزب الله" الإرهابي، الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي، وعلى العهد الذي يسلم مقادير الامور لأقزام السياسة والإعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية.

واستكمل: "لسعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الايرانية في المنطقة، وسيادة لبنان لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وامنها للمخاطر المستوردة من إيران".

وتابع: "تريدون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية، ارفعوا يد إيران عن لبنان، واوقفوا سياسات الاستكبار ورفع الاصابع وتهديد اللبنانيين بوجود جيش يفوق عدة وعدداً جيش الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية".

واختتم بيانه قائلا: "لقد طفح الكيل فعلاً، وعلى القاصي والداني أن يعلم أن عروبة لبنان بوابة الأمان لبلدنا وخلاف ذلك هرولة إلى جهنم. ".

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ايران
لبنان
حزب الله
سعد الحريري
جورج قرداحي
سفير السعودية في لبنان
لبنان والسعودية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137294
منذ 5 دقائق
كفكفوا باقي كلامك و ورونا عرض اكتافكم ..

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أحدث التعليقات

عاشق العالمي
مؤخره لاعب البليهي جابت هدف غريب في الهلال نحر الاهلي من الحكم بمقوله الهويش دف الهلال بشويش
ابو محمد 😎 ✍️
صبرنا كثير وصبرنا تعدى الحدود ، خلصنا من النفاق ، وكلمة عل وعسى تتحسن الامور ، نجدها اسواء وأردى وأدق علباء من سايقاتهاااا .....
اهلاووووووي
مبروووك للهلال التعادل بقيادة الهويش ياماجد متاكد من العدد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
كفكفوا باقي كلامك و ورونا عرض اكتافكم ..
قناص
خل الأماكن تنفعك اللحين

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