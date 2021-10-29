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استدعاء سفير المملكة في لبنان بعد تصريحات "قرادحي" المسيئة  

منذ ساعة
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استدعاء سفير المملكة في لبنان بعد تصريحات "قرادحي" المسيئة  

الرياض (صدى):
إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.

كما أن ذلك يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وفي هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الارهابية.

وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي

المملكة
لبنان
جورج قرداحي
تصريحات مسيئة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137283
منذ ساعة
احسن .. خطوة مباركة بإذن الله ..

.. وفقكم الله يا خادم الحرمين الشريفين وحكومته العزيزه ، ورد كيد الكائدين في نحورهم .. آمين ..
خالد
خالد عدد التعليقات : 22
منذ ساعة
أتمنى طرد جميع اللبنانيين من وطني حتى يعرف الخبثاء في لبنان أثر الألم والحرمان الذي سببوه لأنفسهم ولبلدهم بسبب ارتماءهم في أحضان المجوس.
احمد
احمد عدد التعليقات : 710
منذ ساعة
فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.....
اشهد بالله ان هذا القرار لا يصدر الا من جبل شامخ...
نعم هكذا سيتم تركيع عملاء حزب الله واخراجهم من لبنان...
وإن شاء الله نسمع عن قريب وقف تأشيراتهم للعمل وعدم التجديد للمتواجد منهم.. ويليهم باقي مستعربين الشمال
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 580
منذ ساعة
كفو الله يعز دولتنا وقيادتها.
عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 241
منذ 36 دقيقة
أتمنى تنقية كل القطاع الخاص من كافة العاملين فيه وخاصة اهل الرواتب والمميزات العالية

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أحدث التعليقات

فهاد
ليه زعلان ياماجد ؟ الأهلي فريق كبير ياما هزم الهلال بالاربعه والخمسة وجاي تنتقص منه انت وابوثنين اتركوا التعصب والعنصرية مع ان الحكم تغاضى...
عبدالله
طيب
رااايق
ايووووه هجيب اجوان ** هههههههه بس خلاص **
ط 🍹🍹🍹
كل تراب ياتافه لولا الهويش إللي أهداكم المباراة بالتعادل الغير عادل كان مداك الان تتباكى يامخنز .
هلا
هلا

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