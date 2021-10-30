رسالة غامضة من سفير المملكة في لبنان قبل إعلان استدعائه

عادل الحربي (صدى):
كتب سفير المملكة لدى لبنان، وليد البخاري، رسالة غامضة، أمس الجمعة، وذلك قبيل ساعات من إعلان المملكة استدعائه.
وقال البخاري في رسالته الغامضة والمقتضبة: "تعتبر النقطة (.) على السطر الرمز الأعظم في النص".
وكانت المملكة أعلنت اليوم الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة.
وأكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية.
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