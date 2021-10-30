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رسالة غامضة من سفير المملكة في لبنان قبل إعلان استدعائه

منذ ساعة
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رسالة غامضة من سفير المملكة في لبنان قبل إعلان استدعائه

عادل الحربي (صدى):
كتب سفير المملكة لدى لبنان، وليد البخاري، رسالة غامضة، أمس الجمعة، وذلك قبيل ساعات من إعلان المملكة استدعائه.

وقال البخاري في رسالته الغامضة والمقتضبة: "تعتبر النقطة (.) على السطر الرمز الأعظم في النص".

وكانت المملكة أعلنت اليوم الجمعة، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة.

وأكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية.

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لبنان
السفارة السعودية
وليد البخاري
سفير السعودية في لبنان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54670
منذ ساعة
النقطه على السطر يعني النهايه ... وكأنه يقول بلغ السيل الزيى
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54670
منذ ساعة
المفروض يتم غربلة اللبنانيين المتواجدين عندنا ثم شخلهم وتسفير الاغلبيه منهم وخصوصا من لديه ولاء بحزب ابو زميره

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المهم ايش اللي حصل بعد ما فقدت الوعي ؟
ابو عمار
ان شاء الله تصدمهم تريلا محمله ديزل بلا فرامل
عين الصقر
الجمهور الهلال دايما يكذب ليضلل للجمهور حقيقة ان الهلال الوحيد ي السعوديه ان لم يكن في العالم المستفيد من التحكيم والحكومه والإعلام وآخرها الحظ...
ابو عمار
الحكي ما ينفع ولبنان يحتاج لثوره عامه يقوم بها الشعب على من يعتبرون انفسهم زعماء وهم جبناء امام ابو زميره
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
اقسم بالله يابو سطام ان عيال اوسكبار ومحبو نعاله ما يسوون جزمتك ويكفي انهم باعوا شرفهم لاوسكبار من أجل اللعب في العالمية وافهم يا...

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