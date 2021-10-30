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الهلال يحتج على مشاركة حمدي النقاز في لقاء الأهلي

منذ 11 ساعة
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الهلال يحتج على مشاركة حمدي النقاز في لقاء الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن تقديم إدارة نادي الهلال، احتجاجا رسميا، على مشاركة لاعب الأهلي حمدي النقاز، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النقاز قد نشر صورة له عقب انتهاء مباراة الهلال والأهلي بالتعادل 1-1، قائلا: "كنا الأقرب للفوز لكن التوفيق لم يحالفنا، وإن شاء الله القادم أفضل".

وبتعادل الفريقين يرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة، يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

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دوري المحترفين
الهلال والاهلي
حمدي النقاز

التعليقات

جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16292
منذ 10 ساعات
مكافاهم الطائي يابيه✌🏻🤣🤣
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10166
منذ 4 ساعات
احتجاج علشان نشر صورة له ** هههههههههههههههههه **
سعيد سعد
سعيد سعد عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
طيب رفضو احتجاج الاتفاق والطائي ان قبلو احتجاج الهلال فدعوا فيها انا

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف.
عش رجبا ترى عجبا
لعب بخلق الله والوعد القبر وخل خرابيطها تنفعها
محايد
هذا كلام الفاشلين كرئيس نادي الاهلي النفيعي .. الهلال تضرر من الحكم بعدم أحتساب ضربتي جزاء وغيرها ..! مرمى الهلال كان مفتوح للتسجيل لماذا...
أبو خالد إبن سمومة
نسأل الله أن يرده لكم عاجلا ،سالم معافى من كل أذى ومكروه..
سلطان
ليه نخلق اعذار للجالية البنانية . البنانيين الشيعة المجوس على دين حكامهم وسوف ترون عندما يخرجون من السعودية هذا اذا مكان اكثرهم جواسيس

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