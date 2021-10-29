الأهلي يطالب بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش

نواف السالم (صدى):
طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح النادي الأهلي أن ذلك بعد أخطاء الهويش التحكيمية المتكررة والتي تسببت في سلب النقاط الثلاث المستحقة للفريق في مواجهة أمام الهلال، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكدت إدارة النادي أن مثل هذه الحالات تنعكس بصورة سلبية على المنافسة، خاصة مع عدم النجاح في التعامل المثالي مع تقنية "الفار" التي وجدت الضمان سلامة القرارات التحكيمية ونزاهتها.
يذكر أن قمة الهلال والأهلي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ،على ملعب الأمير عبدالله فيصل.
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