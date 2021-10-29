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الأهلي يطالب بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش

منذ 5 ساعات
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الأهلي يطالب بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش

نواف السالم (صدى):
طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي الأهلي أن ذلك بعد أخطاء الهويش التحكيمية المتكررة والتي تسببت في سلب النقاط الثلاث المستحقة للفريق في مواجهة أمام الهلال، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت إدارة النادي أن مثل هذه الحالات تنعكس بصورة سلبية على المنافسة، خاصة مع عدم النجاح في التعامل المثالي مع تقنية "الفار" التي وجدت الضمان سلامة القرارات التحكيمية ونزاهتها.

يذكر أن قمة الهلال والأهلي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ،على ملعب الأمير عبدالله فيصل.

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الاهلي
دوري المحترفين
الهلال والاهلي
ماجد النفيعي
محمد الهويش

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل عليه وعلى كل من تطاول على الاهلى

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أحدث التعليقات

ناجي
ما نبي الملك سلمان ولا الامير محمد يتصل نبقى بس يقولو لنا وزاره الخدمه المدنيه طلع اسمك تعال داوم حنا لازم تسجيل ولازم سيره...
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الوفا طبعي
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زائر
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