نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النفيعي :سنُجدد ثقتنا بالحكم السعودي بإستثناء "محمد الهويش"

منذ ساعتين
1655
2
النفيعي :سنُجدد ثقتنا بالحكم السعودي بإستثناء "محمد الهويش"

ماجد محمد (صدى):
قال رئيس نادي الأهلي، ماجد النفيعي، إن فريقه يستحق الفوز في المباراة التي أقيمت مساء اليوم أمام الهلال، وذلك ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد أن فريقه خسر النقاط كاملة بسبب أخطاء التحكيم، متعهدًا بإصدار بيان حول ذلك،مضيفا أنهم سيُجددون ثقتهم بالحكم السعودي، بإستثناء "محمد الهويش" لأنه أخطائه كثيرة، وذلك بحسب ما ذكره لـ"الرياضية".

يذكر أن التعادل الإيجابي حسم مواجهة الهلال والأهلي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله فيصل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

 

 

نادي الهلال
نادي الأهلي
الأهلي والهلال
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المحترفين.

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2844
منذ ساعة
ههههههه سمعني صياحك مبروك للأهلي وهاردلك للزعيم،، ضحك على الجمهور
اهلاووووووي
اهلاووووووي عدد التعليقات : 849
منذ 8 دقائق
مبروووك للهلال التعادل بقيادة الهويش
ياماجد متاكد من العدد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عاشق العالمي
مؤخره لاعب البليهي جابت هدف غريب في الهلال نحر الاهلي من الحكم بمقوله الهويش دف الهلال بشويش
ابو محمد 😎 ✍️
صبرنا كثير وصبرنا تعدى الحدود ، خلصنا من النفاق ، وكلمة عل وعسى تتحسن الامور ، نجدها اسواء وأردى وأدق علباء من سايقاتهاااا .....
اهلاووووووي
مبروووك للهلال التعادل بقيادة الهويش ياماجد متاكد من العدد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
كفكفوا باقي كلامك و ورونا عرض اكتافكم ..
قناص
خل الأماكن تنفعك اللحين

أخر الأخبار

غموض في اختفاء مواطن منذ 8 أشهر بالنماص
غموض في اختفاء مواطن منذ 8 أشهر بالنماص
منذ 7 دقائق 1130
عبدالرحمن بن مساعد: لبنان تغير اسمه إلى "لونان"
عبدالرحمن بن مساعد: لبنان تغير اسمه إلى "لونان"
منذ 21 دقيقة 1177
الحريري: سياسات رعناء أوصلت العلاقات اللبنانية السعودية لهذا الدرك
الحريري: سياسات رعناء أوصلت العلاقات اللبنانية السعودية لهذا الدرك
منذ 36 دقيقة 1279
أول رد من الحكومة اللبنانية بعد سحب سفير المملكة من بيروت
أول رد من الحكومة اللبنانية بعد سحب سفير المملكة من بيروت
منذ 54 دقيقة 1951
البحرين تطلب من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة
البحرين تطلب من السفير اللبناني المغادرة خلال 48 ساعة
منذ ساعة 1460
إليسا لقرداحي بعد تصريحاته المسيئة:"برقبتك مسؤولية بلد بكاملو"
إليسا لقرداحي بعد تصريحاته المسيئة:"برقبتك مسؤولية بلد بكاملو"
منذ ساعة 774
عبدالرحمن بن مساعد بعد مطالبة السفير اللبناني بمغادرة المملكة:"على نفسها جنت براقش"
عبدالرحمن بن مساعد بعد مطالبة السفير اللبناني بمغادرة المملكة:"على نفسها جنت براقش"
منذ ساعة 1436
"الفيفا" يغرم الزمالك المصري2.7 مليون يورو
"الفيفا" يغرم الزمالك المصري2.7 مليون يورو
منذ ساعة 1275
السليمان لرئيس وزراء لبنان:"روق يا ميقاتي وأهديك هالأغنية" "فيديو"
السليمان لرئيس وزراء لبنان:"روق يا ميقاتي وأهديك هالأغنية" "فيديو"
منذ ساعة 2341
قرار جديد من "الغذاء والدواء الأمريكية" بشأن إعطاء لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاماً
قرار جديد من "الغذاء والدواء الأمريكية" بشأن إعطاء لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاماً
منذ ساعتين 1681