النفيعي :سنُجدد ثقتنا بالحكم السعودي بإستثناء "محمد الهويش"

ماجد محمد (صدى):
قال رئيس نادي الأهلي، ماجد النفيعي، إن فريقه يستحق الفوز في المباراة التي أقيمت مساء اليوم أمام الهلال، وذلك ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد أن فريقه خسر النقاط كاملة بسبب أخطاء التحكيم، متعهدًا بإصدار بيان حول ذلك،مضيفا أنهم سيُجددون ثقتهم بالحكم السعودي، بإستثناء "محمد الهويش" لأنه أخطائه كثيرة، وذلك بحسب ما ذكره لـ"الرياضية".
يذكر أن التعادل الإيجابي حسم مواجهة الهلال والأهلي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله فيصل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.