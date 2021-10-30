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أول رد من الحكومة اللبنانية بعد سحب سفير المملكة من بيروت

منذ يوم
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أول رد من الحكومة اللبنانية بعد سحب سفير المملكة من بيروت

بيروت (صدى):
طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من وزير الإعلام جورج قرداحي اتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

وأوضح مجلس الوزراء اللبناني، أن ميقاتي تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، وبعد المناقشات أجرى اتصالا بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية.

وأكد ميقاتي رفضه أي إساءة توجه إلى المملكة السعودية، مبديا أسفه للإجراءات التي اتخذتها الرياض على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، بوقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في بيروت للتشاور، ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة.

وقال: "إننا نأسف، بالغ الأسف، لقرار المملكة، ونتمنى أن تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها، ومعالجة ما يجب معالجته".

يأتي ذلك بعد استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

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لبنان
جورج قرداحي
ميشال عون
نجيب ميقاتي

التعليقات

ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 357
منذ يوم
نكسوؤ على رؤوسهم انتم عملا لإيران كلاب الفرس
تبون فلوس روحو لايران ياكلاب....
اتمنى من ولي العهد ان يلحق السفير اللبناني المقيمين اللبنانين خلهم يتنابحون بينهم القطاع الخاص مليان منهم الكلاب والله وتالله راح يطلع واحد ثاني وينبح مثل قريح لابوكم ولابو من جمعكم.......
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137379
منذ يوم
صبرنا كثير وصبرنا تعدى الحدود ، خلصنا من النفاق ، وكلمة عل وعسى تتحسن الامور ، نجدها اسواء وأردى وأدق علباء من سايقاتهاااا .. انكتموا وحلوا عن ديارنا بعيد ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54712
منذ يوم
يعني رئيس الحكومه لا يستطيع اقالة الوزير من منصبه ههههههههه
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10168
منذ 21 ساعة
طول ماهو موجود حسن زميرة وحزبه المعفن حزب الشيطان ** الذي يعل لصالح إيران فلا وجود للبنان كدولة لها قرارها السيادي فأنتم فقط صور لا اكثر ولا اقل **!!
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 78
منذ 19 ساعة
ان شاء الله نسمع خبر تسفير كل اللبناننين الذين في السعودية وننفك منهم ومن نجاستهم
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 78
منذ 19 ساعة
ان شاء الله نسمع خبر تسفير كل اللبناننين الذين في السعودية وننفك منهم ومن نجاستهم
فايز بن محمد الشهري
فايز بن محمد الشهري عدد التعليقات : 230
منذ 11 ساعة
كل المسؤولين الحكوميين اللبنانيين يقعون تحت تهديد القتل او الابتزاز من الحزب الملعون الخبيث الإيراني , هذه هي الحقيقة حزب اللات واذنابه في الخليج والعراق يستخدمون المتعة والرشوة والدعاة والمخدرات لفضح كل من تعامل معهم ومن ثم يبتزونه لاحقا
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67018
منذ ساعة
اتوقع المسؤلين اللبنانيين متفقين بينهم واحد يغلط والثاني يتأسف
لاابوكم لاابو من رباكم
يامعفنين
شعب الزيطه والزمبليطه
اتمنى تقطع العلاقات نهائياً
واقص يدي اذا ماقرداحي الان يفطر ويشرب الشاهي عند عون
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67018
منذ ساعة
مسؤلين لبنان كل مابغو يرضون حزب الله جابو لهم ثور من ثيرانهم
يغلط على السعوديه
وعلى هذا الحال
إلى متى
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67018
منذ ساعة
مسؤلين لبنان كل مابغو يرضون حزب الله جابو لهم ثور من ثيرانهم
يغلط على السعوديه
وعلى هذا الحال
إلى متى

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي ايش المشكله
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه
عندما يغيب المساء
المهم الكل يمسك حده
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
وكلاء ايران هم سبب الازمات في لبنان والعراق واليمن انتهاء بسوريا التي تحولت الى خراب

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