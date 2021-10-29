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أحمد خميس يثير الجدل حول انفصاله عن مشاعل الشحي

منذ 45 دقيقة
467
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أحمد خميس يثير الجدل حول انفصاله عن مشاعل الشحي

أبو ظبي (صدى):
انتشرت شكوك حول انفصال الفنانين الإماراتيين أحمد خميس ومشاعل الشحي، للمرة الثانية، إثر رسائل مبهمة متبادلة بين الطرفين.

ووجه أحمد خميس رسالة عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام" ، يعبر فيها عن إحساسه بالخيبة من "الشحي" ، دون أن يشير إلى اسمها صراحة؛ حيث نشر مقطعا من أغنية تتحدث عن الحنين والاشتياق، وأرفقها بسؤال تعتريه الخيبة، بالقول: "تمنيت لو كنت أعني لك أكثر من هذا" .

وكانت مشاعل الشحي، قد نشرت عددا من الرسائل المبهمة في"إنستغرام" ، بدأتها بصورة مكتوب عليها "عايشة باكتئاب" وعلقت عليها قائلة: "..ابا اقولكم كل شي صاير بس صعبة بالنسبة لي" .

 

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انفصال
أحمد خميس
مشاعل الشحي
فن ومشاهير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54641
منذ 28 دقيقة
طيب حلم الضبعه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54641
منذ 24 دقيقة
هذا يشبه واحد ناشر مقطع وهو يبوس في وحده معه وتمت الفبض عليه في الامارات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله انها إشاعة و ربنا يديك الصحة و العافية و يحفظك
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذا يشبه واحد ناشر مقطع وهو يبوس في وحده معه وتمت الفبض عليه في الامارات
ابو عمار
حلم الضبعه
ابو عمار
طيب حلم الضبعه

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