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مشاعل الشحي تنشر رسائل غامضة بشأن الانفصال عن أحمد خميس

منذ يوم
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مشاعل الشحي تنشر رسائل غامضة بشأن الانفصال عن أحمد خميس

أميرة خالد (صدى):
وجهت الإعلامية والفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، رسائل غامضة بشأن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خميس.

ونشرت مشاعل الشحى صورة عبر حسابها على " إنستجرام "مكتوب عليها ”عايشة باكتئاب“ وعلقت عليها قائلة: ”..ابا اقولكم كل شي صاير بس صعبة بالنسبة لي“.

كما نشرت بعدها مشاعل صورة أخرى مكتوب عليها ”كرهت حياتي“ دون أن تعلق عليها بأي شيء آخر، كالصورة السابقة.

وأضافت في صورة ثالثة معلقة عليها هذه المرة بقولها: ”بوضح لكم كل شيء في قناتي على اليوتيوب و إن شاء الله يكون بداية جديدة… أتمنى“.

في حين نشر أحمد خميس هو الآخر رسائله الموجهة لزوجته مشاعل، عبر حسابه في تطبيق ”إنستغرام“، حيث تضمنت رسائل خميس عبارات: ”سامحيني“ و ”انتي حب حياتي“ و ”ما اقدر اعيش من دونك“، دون أن يذكر اسم زوجته صراحة.

فن
انفصال
أحمد خميس
مشاعل الشحي
انفصال مشاعل
رسائل غامضة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54641
منذ 29 دقيقة
حلم الضبعه

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله انها إشاعة و ربنا يديك الصحة و العافية و يحفظك
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذا يشبه واحد ناشر مقطع وهو يبوس في وحده معه وتمت الفبض عليه في الامارات
ابو عمار
حلم الضبعه
ابو عمار
طيب حلم الضبعه

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