مشاعل الشحي تنشر رسائل غامضة بشأن الانفصال عن أحمد خميس

أميرة خالد (صدى):
وجهت الإعلامية والفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، رسائل غامضة بشأن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خميس.
ونشرت مشاعل الشحى صورة عبر حسابها على " إنستجرام "مكتوب عليها ”عايشة باكتئاب“ وعلقت عليها قائلة: ”..ابا اقولكم كل شي صاير بس صعبة بالنسبة لي“.
كما نشرت بعدها مشاعل صورة أخرى مكتوب عليها ”كرهت حياتي“ دون أن تعلق عليها بأي شيء آخر، كالصورة السابقة.
وأضافت في صورة ثالثة معلقة عليها هذه المرة بقولها: ”بوضح لكم كل شيء في قناتي على اليوتيوب و إن شاء الله يكون بداية جديدة… أتمنى“.
في حين نشر أحمد خميس هو الآخر رسائله الموجهة لزوجته مشاعل، عبر حسابه في تطبيق ”إنستغرام“، حيث تضمنت رسائل خميس عبارات: ”سامحيني“ و ”انتي حب حياتي“ و ”ما اقدر اعيش من دونك“، دون أن يذكر اسم زوجته صراحة.