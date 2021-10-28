نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

العدل : إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظياً

منذ 4 ساعات
1603
1
العدل : إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظياً

الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل عن إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج، لتسهم في سرعة إنجاز العقد من جوانبه كافة بما في ذلك تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات المطورة لعقود الزواج هي: أن يتم التقديم ابتداءً من قبل المستفيد بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة وزارة العدل الالكترونية وتعبئة الحقول المطلوبة كافة بعد التحقق من صحتها ثم تقديم الطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى.

وأضافت : ومن ثم يتم مصادقة الأطراف على الوثيقة ويشعر صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وسماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهياً - تحت مسؤوليته - وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني؛ وفقاً لتعميم أصدرته وزارة العدل لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، المؤكد للتعميم السابق في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه "لحظية" بالربط مع الأحوال المدنية؛ مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسمياً.

وأكدت الوزارة على أن هذه الإجراءات ستعالج المشكلات السابقة وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة والتي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى عدة أسابيع.

وزارة العدل
الزواج
عقود الزواج
إجراءات الزواج

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 431
منذ 21 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خخخ
َتزعلون لقلنا جمور الهلال بزران وعقولهم على قدهم
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت أسأل الله ان يعجل بزوالك
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت اساس يعجل بزوالك
ابو محمد 😎 ✍️
مااااشي ماااشي ..
عبدالله
الحمد لله اني كلما احدث القنوات اخذف كل قنوات mbc من الريسفر

أخر الأخبار

تطورات قد تدفع الهلال لخطف "حجازي" من الاتحاد
تطورات قد تدفع الهلال لخطف "حجازي" من الاتحاد
منذ 7 دقائق 1111
البيئة: 50 ألف ريال غرامات مالية على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان
البيئة: 50 ألف ريال غرامات مالية على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان
منذ 15 دقيقة 1119
ضبط شخص بأحد المستوصفات وهو في حالة غير طبيعية
ضبط شخص بأحد المستوصفات وهو في حالة غير طبيعية
منذ 17 دقيقة 103
بالأسماء.. تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في مدارس الرياض
بالأسماء.. تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في مدارس الرياض
منذ 18 دقيقة 1063
تطورات واقعة دهس "الطبيب" بطريقة مروعة بالكويت
تطورات واقعة دهس "الطبيب" بطريقة مروعة بالكويت
منذ 20 دقيقة 203
الموت يُغيب الفنان الأردني "جميل عواد"
الموت يُغيب الفنان الأردني "جميل عواد"
منذ 20 دقيقة 198
شاهد .. أول هاتف سعودي مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية في موسم الرياض
شاهد .. أول هاتف سعودي مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية في موسم الرياض
منذ 38 دقيقة 1149
"مانفريدي" يكشف عن شغفه بثقافة المملكة من صغره
"مانفريدي" يكشف عن شغفه بثقافة المملكة من صغره
منذ 40 دقيقة 1155
بالفيديو.. شركة وادي الدمام ووزارة الاستثمار تطوران لقاحًا لكورونا
بالفيديو.. شركة وادي الدمام ووزارة الاستثمار تطوران لقاحًا لكورونا
منذ 46 دقيقة 1116
شاهد.. سيدة تفقد سيطرتها على السيارة وتقتحم سوق تجاري
شاهد.. سيدة تفقد سيطرتها على السيارة وتقتحم سوق تجاري
منذ 51 دقيقة 332