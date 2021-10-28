طفلة تتوسل لوالدتها لشراء دمية تسكنها "الأرواح " أثناء التسوق

لندن (صدى):
أثارت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات الجدل بسبب توسلها إلى والدتها لشراء دمية معينة اختارتها اثناء التسوق، و اخبرت والدتها أنها تريد تلك الدمية على الأخص لأنها شاهدتها في أحد الأفلام .
تفصيلا، طالبت طفلة بريطانية من والدتها و خالتها شراء دمية معينة أثناء التسوق و أخبرتهم أنها ترغب في تلك الدمية لأنها تسكنها الأرواح، أشارت والدة الطفلة إلى إبنتها بشراء أي دمية آخرى، و لكنها أخبرتها أنها شاهدت أحد أفلام الرعب و كانت به تلك الدمية، و هي ترغب في شراء دمية مسكونة نظرا لتعلقها بذلك الفيلم و بتلك الدمية على الأخص، بحسب صحيفة " ديلي ستار".
رفضت الام في البداية شراء الدمية التي اختارتها إبنتها، و لكن بعد أن توسلت إليها بأنها ترغب في شرائها قامت الأام بشرائها و لكنها كانت تشعر بالخوف و الرعب أثناء تلبية رغبة طفلتها .
ونشرت خالة الطفلة فيديو وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحديث الذي دار بين الطفلة و والدتها الذي تخبرها فيه أنها ترغب في شراء الدمية المسكونة التي شاهدتها في الفيلم ، و تفاعل ملايين من الرواد على الفيديو و طلبوا منالأم أن تمنع إبنتها من شراء الدمية.