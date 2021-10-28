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طفلة تتوسل لوالدتها لشراء دمية تسكنها "الأرواح " أثناء التسوق

منذ ساعة
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طفلة تتوسل لوالدتها لشراء دمية تسكنها "الأرواح " أثناء التسوق

لندن (صدى):
أثارت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات الجدل بسبب توسلها إلى والدتها لشراء دمية معينة اختارتها اثناء التسوق، و اخبرت والدتها أنها تريد تلك الدمية على الأخص لأنها شاهدتها في أحد الأفلام .

تفصيلا، طالبت طفلة بريطانية من والدتها و خالتها شراء دمية معينة أثناء التسوق و أخبرتهم أنها ترغب في تلك الدمية لأنها تسكنها الأرواح، أشارت والدة الطفلة إلى إبنتها بشراء أي دمية آخرى، و لكنها أخبرتها أنها شاهدت أحد أفلام الرعب و كانت به تلك الدمية، و هي ترغب في شراء دمية مسكونة نظرا لتعلقها بذلك الفيلم و بتلك الدمية على الأخص، بحسب صحيفة " ديلي ستار".

رفضت الام في البداية شراء الدمية التي اختارتها إبنتها، و لكن بعد أن توسلت إليها بأنها ترغب في شرائها قامت الأام بشرائها و لكنها كانت تشعر بالخوف و الرعب أثناء تلبية رغبة طفلتها .

ونشرت خالة الطفلة فيديو وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحديث الذي دار بين الطفلة و والدتها الذي تخبرها فيه أنها ترغب في شراء الدمية المسكونة التي شاهدتها في الفيلم ، و تفاعل ملايين من الرواد على الفيديو و طلبوا منالأم أن تمنع إبنتها من شراء الدمية.

بريطانيا
طفلة
التسوق
دمية
دمية مسكونة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54601
منذ 59 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

قرم
الله ما صدق واكبر دليل كثرتهن بكل تبرج في كل مكان وبدات الظاهرة تزداد وبالمناسبة ماعاد هناك اهتمام بمتابعة مخالفي الذوق العام، صرنا نشوف...
قرم
اقول كيف الحال ؟
سهيل
ابو عمار حولك الفيديو ؟؟
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
الساطي _ الشيخ / علي بن بليهي
ياعمري ماتشوف يامجنن الزعولين هاااااهاااااااهااااااهاااااهااااهاااهااااهااااا انا هلالي في النهائي

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